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Страна-ошибка, принципиальный вопрос, американский "квартал". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Ответ известен
Но гравицаппы нет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мосфильм" передал российской армии 36 старых танков, которые снимали в кино
Каждый вечер, вечер наступает вдруг ...
Где-то было уже...
Дума о выборах
Русофобия!
На россии пересменка
Разговор длился час...
Принципиальный вопрос
Новая реальность
Страна-ошибка
Еще одного вычеркиваем...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Транковского ликвидировала СБУ в оккупированном Севастополе, - источник. ВИДЕО
Приехал на концерт
Безобразие какое-то!
Мы победим!
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Бальшім аршином нє ізмєріть.
На стєнкє #Yй нарісавать...
Сказать: Ікона. Будуть вєріть.)))