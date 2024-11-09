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Путин под Белым домом, аналитика после выборов, новая эра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Под Белым домом
Ребрендинг
Новая эра
Скоро...
Послевыборная аналитика
Каждому свое...
Быстро течет время...
"Два дня" уже прошло...
У каждого свой марафон
Было бы идеальное завершение дня выборов
Обязательно
Мощная мощность
Не забываем
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- біля Трампа вибрані журі високорослі та стрункі красуні, щоб Трам був на їх фоні секс-гігантом.
- біля ліл-путіна спеціально вибрані НИЗЬКОРОСЛІ, що лілі-путін на їх фоні був просто "гігантом"🤣