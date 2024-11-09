РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4858 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
10 030 9

Путин под Белым домом, аналитика после выборов, новая эра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Под Белым домом

Также читайте: Царь мешков, путинский наркотик, удачный бизнес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Ребрендинг

фотожаба

Новая эра

Читайте: Лукашенко: Запад понял, что нужно договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

фотожаба

Скоро...

фотожаба

Послевыборная аналитика

фотожаба

Каждому свое...

фотожаба

Быстро течет время...

фотожаба

"Два дня" уже прошло...

Читайте: Лукашенко - Гросси: Планов захватить Чернобыльскую АЭС нет ни у Беларуси, ни у России

фотожаба

У каждого свой марафон

фотожаба

Было бы идеальное завершение дня выборов

фотожаба

Обязательно

фотожаба

Мощная мощность

Также читайте: Лукашенко на встрече с предводителем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же началах

фотожаба

Не забываем

Больше фотошопов смотрите здесь

Лукашенко Александр (3612) Медведев Дмитрий (4101) политика (6957) путин владимир (31247) фотожаба (14376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп повинен стояти в кружку сплошних кабаєвих ))
показать весь комментарий
09.11.2024 12:52 Ответить
А він і так стоїть, і не тільки...
показать весь комментарий
09.11.2024 12:59 Ответить
На тому фото є два одинакові збіги, хто не помітив:
- біля Трампа вибрані журі високорослі та стрункі красуні, щоб Трам був на їх фоні секс-гігантом.
- біля ліл-путіна спеціально вибрані НИЗЬКОРОСЛІ, що лілі-путін на їх фоні був просто "гігантом"🤣
показать весь комментарий
09.11.2024 13:19 Ответить
Перша картинка неправильна, треба було змонтувати: трамп під кремлем
показать весь комментарий
09.11.2024 12:59 Ответить
Оце точно. А як починав і чим скінчилосє.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:23 Ответить
ОПец слышишь рубит, а я подвожу.
показать весь комментарий
09.11.2024 13:45 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2024 13:45 Ответить
 
 