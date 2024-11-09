Путін під Білим домом, післявиборча аналітика, нова ера. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Під Білим домом
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"
Ребрендінг
Нова ера
Читайте на "Цензор.НЕТ": У США суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія, - NBC
Незабаром...
Післявиборча аналітика
Кожному своє...
Швидко плине час...
"Два дня" вже пройшло...
Читайте на "Цензор.НЕТ": План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT
У кожного свій марафон
Було б ідеальне завершення дня виборів
Обов'язково
Потужна потужність
Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" прокоментували новий закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров
Не забуваємо
Більше фотошопів дивіться тут
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- біля Трампа вибрані журі високорослі та стрункі красуні, щоб Трам був на їх фоні секс-гігантом.
- біля ліл-путіна спеціально вибрані НИЗЬКОРОСЛІ, що лілі-путін на їх фоні був просто "гігантом"🤣