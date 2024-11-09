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Путін під Білим домом, післявиборча аналітика, нова ера. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Під Білим домом

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Путін заявив про готовність до "мирних переговорів": Україна має стати нейтральною, а її кордони проходити там, де "забажають люди"

фотожаба

Ребрендінг

фотожаба

Нова ера

Читайте на "Цензор.НЕТ":  У США суд призупинив справу Трампа про штурм Капітолія, - NBC

фотожаба

Незабаром...

фотожаба

Післявиборча аналітика

фотожаба

Кожному своє...

фотожаба

Швидко плине час...

фотожаба

"Два дня" вже пройшло...

Читайте на "Цензор.НЕТ": План Трампа передбачає заморозку війни, економічний тиск на Путіна та невступ України до НАТО, - FT

фотожаба

У кожного свій марафон

фотожаба

Було б ідеальне завершення дня виборів

фотожаба

Обов'язково

фотожаба

Потужна потужність

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" прокоментували новий закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров

фотожаба

Не забуваємо

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Медведєв Дмитро (1911) політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863)


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трамп повинен стояти в кружку сплошних кабаєвих ))
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09.11.2024 12:52 Відповісти
А він і так стоїть, і не тільки...
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09.11.2024 12:59 Відповісти
На тому фото є два одинакові збіги, хто не помітив:
- біля Трампа вибрані журі високорослі та стрункі красуні, щоб Трам був на їх фоні секс-гігантом.
- біля ліл-путіна спеціально вибрані НИЗЬКОРОСЛІ, що лілі-путін на їх фоні був просто "гігантом"🤣
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09.11.2024 13:19 Відповісти
Перша картинка неправильна, треба було змонтувати: трамп під кремлем
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09.11.2024 12:59 Відповісти
Оце точно. А як починав і чим скінчилосє.
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09.11.2024 13:23 Відповісти
ОПец слышишь рубит, а я подвожу.
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09.11.2024 13:45 Відповісти
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09.11.2024 13:45 Відповісти
 
 