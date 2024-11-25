Лібрето Жадана "Вишиваний. Король України" представили на головному австрійському книжковому фестивалі Buch Wien. ФОТО

Нове видання німецького перекладу лібрето Сергія Жадана "Вишиваний. Король України" представили на головному австрійському книжковому фестивалі Buch Wien.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Виставка-ярмарок Buch Wien – найбільша літературна подія в австрійській книжковій індустрії. У Відні з 20 по 24 листопада на книжковому фестивалі відбулися сотні сценічних дискусій та лекцій від понад 500 авторів та експертів з 27 країн.

Україна була представлена на книжковому ярмарку на окремому стенді, організаторами якого стали Посольство України та Український інститут книги. Серед українських книжкових новинок цього року – перша книга австрійського видавництва з українським корінням UStream Verlag. Це переклад німецькою лібрето Сергія Жадана "Вишиваний. Король України" – Vyshyvanyi. Der König der Ukraine. Переклад зробила Клаудія Дате, яка перекладає твори Жадана німецькою вже 20 років. Дизайн книжки та шрифти розробив один з найкращих та авторитетніших українських каліграфів і дизайнерів Олексій Чекаль. А преамбулу написав Карл фон Габсбург, онук останнього імператора Австро-Угорщини.

Історія про Василя Вишиваного – це історія про Україну як частину Європи. Але в першу чергу це історія про любов до України. "Я постійно підкреслюю у розмовах з іноземцями включеність України в загальноєвропейський політичний контекст вже 100 років тому. Ми були в центрі політичних європейських подій ще тоді, нас просто висмикнула радянська окупація з цього європейського контексту", – каже продюсерка опери "Вишиваний. Король України", засновниця видавництва UStream Verlag та культурна дипломатка України в Австрії Олександра Саєнко.

Спочатку виникла ідея створити оперу, яку продюсувала Олександра Саєнко. Вона запросила письменника Сергія Жадана працювати над лібрето, композиторку Аллу Загайкевич – над партитурою, а режисером-постановником став Ростислав Держипільський. Прем’єра відбулася 1 жовтня 2021 року у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА. "Вишиваний. Король України" стала знаковою оперою часів Незалежності України. Проект було ініційовано Почесним консулом Республіки Австрія в Харкові Всеволодом Кожемяком.

"Я писав лібрето так, щоб це звучало не тільки на сцені, а було б можна ці монологи й діалоги почитати окремо. Українське видання теж було дуже добре зроблене, з неймовірною любов’ю, і приємно, що німецьке видання йому не поступається", ― говорить автор лібрето Сергій Жадан.

Книга мовою оригіналу встигла отримати відзнаку у конкурсі "Найкращий книжковий дизайн 2020" (бюро Zhuk&Kelm) від "Книжкового арсеналу" та увійти до короткого списку Всеукраїнського рейтингу "Книжка року 2021" у номінації "Красне письменство".

Після повномасштабного вторгнення в Олександри Саєнко виникла ідея презентувати цей книжковий проєкт європейській публіці, але в новому дусі та з іншим естетичним підходом. З цим вона звернулася до одного з найкращих та авторитетніших українських каліграфів і дизайнерів Олексія Чекаля. Переклад зробила Клаудія Дате (Claudia Dathe) ― перша лауреатка премії Drahoman Prize, яку вона отримала за переклад німецькою поетичної збірки Сергія Жадана "Антена. Книжка стала першою для нового австрійського видавництва з харківським корінням UStream Verlag, заснованого Олександрою Саєнко у 2023 році. Видання німецькою доповнене історичними світлинами, а також фотографіями з оперної прем’єри у жовтні 2021 року в ХНАТОБ.

"Коли я нарешті отримала переклад, я була в захваті. Взагалі художній переклад – це особливе мистецтво, а тут ще й лірика, віршоване. Хоча Клаудія зробила переклад максимально близький до змісту, але їй вдалось при цьому зберегти стиль Жадана, мені здається, я навіть чую його фонетику. Це якесь диво", ― поділилася видавниця Олександра Саєнко.

"Вийшла нова дуже красива ошатна книжка з прекрасним перекладом Клаудії Дате. Ми з нею почали працювати ще років 20 тому, вона переклала мою першу книжку німецькою мовою. Я бачу, який неймовірний прогрес вона здійснила у володінні українською, і, звісно, якість її перекладів теж змінюється. Я страшенно вдячний їй і за переклад нових книжок, і в принципі за популяризацію української поезії та української літератури. Великою мірою саме через її інтонації, через її слова сьогодні звучать українські книжки німецькою", ― розповів письменник Сергій Жадан.

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Перекладачка Клаудія Дате поділилась враженнями від роботи над перекладом: "Рими у німецькій мові часто звучать занадто застаріло або пишномовно, що не відповідає динаміці та звучанню оригіналу. Тому я вирішила знайти ритм, який у повторах створював би схоже на риму звучання. Текст (Жадана) добре структурований, різні перспективи додають твору динамічної глибини… На мою думку, події Першої світової війни в Україні досі в німецькому дискурсі… Тому добре, що цей твір розкриває такий важливий аспект української історії".

В преамбулі до книги Карл фон Габсбурґ, глава Дому Габсбурґ-Лотаринзьких написав: "Це лібрето – не тільки витвір мистецтва, воно є насамперед маніфестом свободи. Ця книга є яскравим свідченням того, що свободу не слід сприймати як належне, її треба постійно виборювати і відстоювати".

Дизайнер Олексій Чекаль створив візуальне рішення на перетині стилістики віденської Сецесії та українського авангарду. "Я розробив для заголовків шрифт Wilhelm, який поєднує написи віденського архітектора Отто Вагнера та харківського конструктивізму. Для основного тексту вибраний шрифт Дмитра Ростворцева KyivType Sans. Чорно-червоний колорит використаний, щоб підкреслити тяглість з прапором українського спротиву. Жорстка структура книги пожвавилася орнаментальними мотивами, чи то з дерев'яних скринь Карпат, чи то з вишиванок. Мені здається, що вдалося передати через типографіку дух тих великих та жахливих часів, коли Україна намагалася здобути свою державність.

Доля Вільгельма фон Габсбурґа важлива для нас, щоб ми пам'ятали про цей приклад мужності та вірності своїй мрії до смерті. В житті Вишиваного поєдналася і зацікавленість українською культурою та спротивом, і спорідненість європейської та української історії. І це дає надію, що Україна переможе в багатостолітньому протистоянні з московією та зможе приєднатися до родини європейських країн", ― розповів Олексій Чекаль.

Довідка. Міждисциплінарний проєкт "Вишиваний"

Олександра Саєнко: "Ми хотіли вирішити проблему в академічній сучасній музиці – створити національну оперу для репертуару нашого театру, а в результаті захопилися героєм. Все починалося з музики, а тепер проєкт "Вишиваний" став міждисциплінарним інструментом створення нової національної ідентичності".

Попри те, що оперу "Вишиваний. Король України" через повномасштабне вторгнення встигли показати глядачам наживо тільки двічі, продюсерка Олександра Саєнко продовжує просувати цей проєкт та ім’я нового національного героя України Василя Вишиваного. Серій Жадан поділився: "Наскільки я знаю, зараз дирекція харківського оперного театру думає над тим, щоб створити більш мобільний, більш простий варіант, щоб з ним поїздити, його показати, бо не так багато людей встигли побачити оперу".

У 2023 році Олександра Саєнко провела у Відні 4-й український мистецький фестиваль UStream. Альтернативою музичній програмі став відеозапис прем’єри опери, який демонстрували у конференц-залі музею звука Haus der Musik у Відні. У організаторів були побоювання, що відеоверсія не надасть такого чуттєвого сприйняття, як при живому виконанні Але навіть відеоверсія справили велике враження на публіку, Тепер у планах Саєнко до 135-річчя з Дня народження Вільгельма фон Габсбурґа зробити показ опери в кінотеатрі з потужним звуком і великим екраном і об’єднати це з презентацією німецькомовного видання лібрето

Також Олександра Саєнко провела низку екскурсій Віднем, присвячених Вишиваному. Перша така екскурсія відбулася для представників країн-членів ОБСЄ. Крім того, перший курінь Пласту на теренах Австрії взяв ім’я Вишиваного за сприяння Олександри Саєнко.

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Довідка. Опера "Вишиваний. Король України"

Опера "Вишиваний. Король України" — це еклектика історичного і сучасного, справжній експеримент для українського театру. Вона має нелінійний сюжет, поєднує риси драматичної та ліричної опери.

Вистава символічна за змістом, грандіозна за втіленням та в цілому унікальна. Вона вражає театральною видовищністю, масштабними декораціями, оригінальною сценографією та масовими сценами.

Прем’єра опери, яку назвали знаковою оперою часів Незалежності, відбулась у Харкові 1 жовтня 2022 року як результат партнерства БФ "Україна ХХІ" і ХНАТОБ / Схід OPERA.

Композиторка — Алла Загайкевич

Лібрето — Сергій Жадан

Режисер-постановник — Ростислав Держипільський Диригент — Юрій Яковенко Продюсерка проєкту — Олександра Саєнко

Опера Алли Загайкевич, лібрето для якої написав Сергій Жадан, присвячена постаті ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурґа-Лотаринзького, який взяв собі ім'я Василь Вишиваний, ― політика, дипломата, поета, полковника легіону Українських січових стрільців та армії УНР, діяча ЗУНР, який був неофіційним кандидатом на український престол у разі встановлення монархії. Походив з найвпливовішої європейської монаршої династії Габсбурґів, яка до завершення Першої світової війни (1914–1918) правила Австро-Угорщиною. Підлітком зачарувався українським, свідомо обрав українську ідентичність, вивчив мову, писав нею вірші і прагнув, щоб Україна здобула незалежність. Вільгельм носив вишиті сорочки, і товариші за козацькою традицією дали йому псевдо Вишиваний. У 1947 році Вільгельма Габсбурґа викрали спецслужби СРСР, таємно привезли до Києва і помістили у Лук’янівську в’язницю. Йому було висунуто звинувачення як агенту французької і британської розвідок, учаснику оунівського підпілля У 1948 він помер у тюремній лікарні.