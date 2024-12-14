"Шахеди" атакували Київщину: уламками пошкоджено адмінбудівлю підприємства та склади. ФОТО

У ніч проти суботи, 14 грудня 2024 року, війська РФ масовано атакували територію Київщини із застосуванням ударних БПЛА.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з вечора 13 грудня та вночі тривога оголошувалася тричі.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - наголошує Кравченко.

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Наслідки атаки

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль. Пожежу, що виникла, ліквідовано.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

"Вкотре звертаємося до кожного жителя області, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях, поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник регіону.

Оновлена інформація

За даними Нацполіції, станом на 08:25 в одному з районів пошкоджено транспортний засіб, адміністративну будівлю підприємства та два складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає.





Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні. Також повідомлялося, що зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО.

Окрім того, зазначалося, що над Черкащиною знищено 25 "Шахедів": пошкоджено ЛЕП.