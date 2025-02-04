Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж
Вдень 4 лютого 2025 року війська РФ завдали балістичного удару по Ізюму Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, світлини, на яких зафіксовано наслідки ворожого обстрілу, опублікував у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Наслідки ворожого обстрілу м. Ізюм. Загинули 5 цивільних.
Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", - написав він.
Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.
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Чому саме Ізюм?
Що конкретно в тому Ізюмі?
ЗСУ там вже майже й нема. Може там якісь взагалі тилові служби десь по хатах.
Той Ізюм був в руїнах в вересні 22-го.
Навколо Ізюму, по лісам, кацапня залишила неймовірну кількість усього. Піраміди ящиків з б/к. Реальні такі піраміди.
Купа бліндажів наритих. Техніка кругом ціла. Від маталиг та УРАЛів до танків та САУшок.
Все засипано пелюстками. Так засипано, що з бехи не злізти. Під гусеницями ціле стаккато з вибухів ))
Ну й братські могили цивільних. Розстрілювали жінок, дітей. Бічив трупи з зав'язаними проволокою руками.
Але бачив й ще живих підорів, що підривалися на своїх же ПФМках. Не встигли, проспали відступ, а тут оп-па, "бандєровци". Їх і засипали тими пелюстками.
Русскіє своії нє бросают! Нє!!! ))))
Тобто, херачать балістикою по Ізюму з свого ж принципу "так нє доставайся же ти нікому!"
Мавпи грьобані..