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Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж

Вдень 4 лютого 2025 року війська РФ завдали балістичного удару по Ізюму Харківської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини, на яких зафіксовано наслідки ворожого обстрілу, опублікував у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Наслідки ворожого обстрілу м. Ізюм. Загинули 5 цивільних.

Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 тіла із масового поховання в Ізюмі так і не вдалося ідентифікувати, - міськрада

наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року
наслідки удару по Ізюму 4 лютого 2025 року

Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.

Автор: 

обстріл (29195) Ізюм (340) Харківська область (1098) Ізюмський район (90)


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04.02.2025 14:19 Відповісти
Целый год зелёное чучело в место заниматься обороной страны пропатякало про мырный самыт и хвормулу мыру ,а так же про план пэрэмогы...Весь год прокаталось гунявое недоразумение с гастролями по заграницам .Вот и итог. И некому этой тупой не бритой башке объяснить ,что все украинские города и предприятия ПВО не прикроешь. Что нужно иметь свои средства поражения противника ,а не фанерные дроны из гавна и палок которыми зелёные мрази каждый вечер забивают инфополе.. Хотя по факту кроме видео где что то жужжит в темноте и кацапского мата там смотреть не на что ЗЕЛЁНЫЕ НОСАТЫЕ МРАЗИ провалили мобилизацию ,провалили создание украинских дронов и ракет и всё это заменили тупым патяканием с утра до вечера про тысячу зэлэнського
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04.02.2025 14:28 Відповісти
Це ціна переговорів з ******. Всі переговори з ****** починались і закінчувались кров'ю і терактами проти мирних людей
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04.02.2025 14:39 Відповісти
Просто цікаво - вони хоч і мавпи, але ж все одно, чимось керуються в виборі цілей.
Чому саме Ізюм?
Що конкретно в тому Ізюмі?
ЗСУ там вже майже й нема. Може там якісь взагалі тилові служби десь по хатах.
Той Ізюм був в руїнах в вересні 22-го.
Навколо Ізюму, по лісам, кацапня залишила неймовірну кількість усього. Піраміди ящиків з б/к. Реальні такі піраміди.
Купа бліндажів наритих. Техніка кругом ціла. Від маталиг та УРАЛів до танків та САУшок.
Все засипано пелюстками. Так засипано, що з бехи не злізти. Під гусеницями ціле стаккато з вибухів ))
Ну й братські могили цивільних. Розстрілювали жінок, дітей. Бічив трупи з зав'язаними проволокою руками.
Але бачив й ще живих підорів, що підривалися на своїх же ПФМках. Не встигли, проспали відступ, а тут оп-па, "бандєровци". Їх і засипали тими пелюстками.
Русскіє своії нє бросают! Нє!!! ))))

Тобто, херачать балістикою по Ізюму з свого ж принципу "так нє доставайся же ти нікому!"
Мавпи грьобані..
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04.02.2025 14:40 Відповісти
 
 