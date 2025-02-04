Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж

Вдень 4 лютого 2025 року війська РФ завдали балістичного удару по Ізюму Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини, на яких зафіксовано наслідки ворожого обстрілу, опублікував у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Терор проти беззбройних людей серед білого дня! Наслідки ворожого обстрілу м. Ізюм. Загинули 5 цивільних.

Окупант продовжує воювати з мирними жителями Харківщини", - написав він.

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Раніше повідомлялось про вибух в Ізюмі. Згодом стало відомо, що рашисти вдарили балістикою по Ізюму: 5 людей загинули, 24 постраждалих. За даними президента Володимира Зеленського, ракетним ударом РФ зруйновано частину будівлі міськради в Ізюмі.