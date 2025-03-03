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Новини Фото атака шахедів на Харків
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Російський "шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, постраждали 8 людей, серед них дитина, - мер (оновлено)

Ввечері 2 березня російський безпілотник влучив у будинок в центрі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо БПЛА типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа", - написав мер.

Згодом він написав, що є інформація про одного постраждалого.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

"Кількість постраждалих зросла до трьох. Медичну допомогу надали на місці", - зазначив Синєгубов.

Станом на 22:56 кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Читайте: Ворог атакував Кривий Ріг "шахедами", пошкоджені будинки

Станом на 23:18 повідомляється про сімох постраждалих.

Оновлення станом на 23:35:

Кількість постраждалих зросла до 8, серед них дитина.

Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.

На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери.

Згодом в прокуратурі Харківської області уточнили БпЛА поцілив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував.

"Всього постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї. Чоловік 58 років дістав поранення на обличчі", - йдеться в повідомленні.

Удар російського "шахеда" по Харкову
Рятувальники працюють на місці прильоту російського шахеда в Харкові

Будинок, в який влучив російський "шахед".

Також читайте: Атака безпілотників на Харків: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565) Харківська область (702) Харківський район (198) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+10
Це ху@ло так готується з Трампом до мирної угоди ,
щоби вас чорти побрали , бо вашій брехні і цинізму бракує слів 😡
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02.03.2025 22:29
+4
Сирському пора йти у відставку , бо на росії на нього чекає родина ,
це мама , тато і рідний брат !
Запитую хто він ?
Агент кремля серед нашоі арміі ?
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02.03.2025 23:13
+3
навмисно..
бо високоточна кацапнява зброя то осли!
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02.03.2025 22:20
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навмисно..
бо високоточна кацапнява зброя то осли!
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02.03.2025 22:20 Відповісти
А по сводкам будет что все сбили... То есть получается что это "обломки" упали?
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02.03.2025 22:44 Відповісти
локаційно втачені!
так от куди вони втратилися
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02.03.2025 22:56 Відповісти
Збили, впав і вибухнув. Знову за рибу гроші
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03.03.2025 02:26 Відповісти
>постраждала 1 людина - мер

То бок тільки мер постраждав?
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02.03.2025 22:24 Відповісти
Вам же сказали: в центрі. Чи в Вас мер на околиці мешкає?
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02.03.2025 22:26 Відповісти
Це ху@ло так готується з Трампом до мирної угоди ,
щоби вас чорти побрали , бо вашій брехні і цинізму бракує слів 😡
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02.03.2025 22:29 Відповісти
як там адік казав?
"я вас звільняю від теї ***** яка обзивається совість!"
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02.03.2025 22:39 Відповісти
харківьяни - біль, сльози і молитви - все з Вами!
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02.03.2025 23:00 Відповісти
Дякую, за підтримку..
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02.03.2025 23:08 Відповісти
Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про черговий випадок загибелі військовослужбовців внаслідок удару під час шикування. У Telegram вона розкритикувала командування Збройних сил України, зокрема Олександра Сирського, заявивши, що такі практики продовжуються щодня, а відповідальних за втрати немає, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", - написала Безугла.

Раніше у соціальних мережах, із посиланням на російські ЗМІ, повідомлялось, що удар був завданий ракетою "Іскандер" по Дніпропетровській області. Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому показано влучання касетної боєголовки, нібито по полігону "Новомосковський" біля села Черкаське.
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02.03.2025 23:05 Відповісти
городська сумашедша...
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02.03.2025 23:10 Відповісти
та хто його знає....
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02.03.2025 23:15 Відповісти
Сирському пора йти у відставку , бо на росії на нього чекає родина ,
це мама , тато і рідний брат !
Запитую хто він ?
Агент кремля серед нашоі арміі ?
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02.03.2025 23:13 Відповісти
та пес з тим сирським і його братом,,,
до бубселя питань нема?
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02.03.2025 23:23 Відповісти
В тому і біда, що ноги сирського і голова зеленського ростуть із сраки дєрьмака
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02.03.2025 23:51 Відповісти
***** хоче Харків!
а бубі ще і двох Маріуполів не дали!
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02.03.2025 23:47 Відповісти
знаю цей будинок - виходить на набережну
це самий центр, старе місто
там поруч був за радянських часів популярний пивбар Вітерець
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03.03.2025 00:12 Відповісти
Четвертий рік війни, а мацкву так українські ракети і не бомбардували (привіт фсбдєрьмаку). І бочки з мазутом стали рідше палати. Дивина та й годі
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03.03.2025 03:06 Відповісти
 
 