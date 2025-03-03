Російський "шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, постраждали 8 людей, серед них дитина, - мер (оновлено)
Ввечері 2 березня російський безпілотник влучив у будинок в центрі Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо БПЛА типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа", - написав мер.
Згодом він написав, що є інформація про одного постраждалого.
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох.
"Кількість постраждалих зросла до трьох. Медичну допомогу надали на місці", - зазначив Синєгубов.
Станом на 22:56 кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Станом на 23:18 повідомляється про сімох постраждалих.
Оновлення станом на 23:35:
Кількість постраждалих зросла до 8, серед них дитина.
Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон.
На місці прильоту працюють усі відповідні служби та волонтери.
Згодом в прокуратурі Харківської області уточнили БпЛА поцілив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував.
"Всього постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї. Чоловік 58 років дістав поранення на обличчі", - йдеться в повідомленні.
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бо високоточна кацапнява зброя то осли!
так от куди вони втратилися
То бок тільки мер постраждав?
щоби вас чорти побрали , бо вашій брехні і цинізму бракує слів 😡
"я вас звільняю від теї ***** яка обзивається совість!"
"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", - написала Безугла.
Раніше у соціальних мережах, із посиланням на російські ЗМІ, повідомлялось, що удар був завданий ракетою "Іскандер" по Дніпропетровській області. Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому показано влучання касетної боєголовки, нібито по полігону "Новомосковський" біля села Черкаське.
це мама , тато і рідний брат !
Запитую хто він ?
Агент кремля серед нашоі арміі ?
до бубселя питань нема?
а бубі ще і двох Маріуполів не дали!
це самий центр, старе місто
там поруч був за радянських часів популярний пивбар Вітерець