Зеленський провів зустрічі з головою Єпископської конференції Італії Дзуппі та держсекретарем Ватикану Пароліном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 26 квітня, у Ватикані президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі. Також глава держави зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це президент Зеленський розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас сьогодні дуже важливо бути в Італії та обʼєднатися з усім світом. Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", - розповів український лідер.

Зеленський розповів, що є дуже багато українських дітей, яких Росія викрала та утримує їх на своїй території.

"Найголовніше для нашої держави – повернути всіх наших людей, більше життя додому, до близьких, до рідних. Є дуже багато дітей, які утримуються поза їхнею волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", - сказав президент під час зустрічі з Дзуппі.

Також глава держави провів зустріч з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

"Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню", - розповів Зеленський.

Він подякував держсекретарю Святого Престолу за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру.

"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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