Зеленський провів зустрічі з головою Єпископської конференції Італії Дзуппі та держсекретарем Ватикану Пароліном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу, 26 квітня, у Ватикані президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі. Також глава держави зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.
Про це президент Зеленський розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас сьогодні дуже важливо бути в Італії та обʼєднатися з усім світом. Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", - розповів український лідер.
Зеленський розповів, що є дуже багато українських дітей, яких Росія викрала та утримує їх на своїй території.
"Найголовніше для нашої держави – повернути всіх наших людей, більше життя додому, до близьких, до рідних. Є дуже багато дітей, які утримуються поза їхнею волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", - сказав президент під час зустрічі з Дзуппі.
Також глава держави провів зустріч з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.
"Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню", - розповів Зеленський.
Він подякував держсекретарю Святого Престолу за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру.
"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.
На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.
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"Інформація про те, що Україна повинна визнати окуповані території російськими щоби зупинити вбивства - маячня". (Переклад загальний скорочений, вільний). Трамп
А тепер разкажіть мені про вимогу визнання Криму російським Трампом де-юре як вимогу для успішності переговорів. А я, мабуть, єдиний, хто казав що це брехня, що Трамп не збирається визнавати статус Крима російським де-юре - всі розповідали що "Ройтерс" правду написав у своїх "Планах".
Бережіть кукуху та читайте старого дурня Сергія Павлюченка - здоровіша кукуха буде.
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ЗЄ не пробував там свої жарти про Термос?
вважаю що ПАПА має бути з західної Європи з європейськими цінностями, а не з голодупой латинської Америки . Накушались вже лівихсоціалистів