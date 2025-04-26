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Новини Фото Похорон Папи Римського
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Зеленський провів зустрічі з головою Єпископської конференції Італії Дзуппі та держсекретарем Ватикану Пароліном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 26 квітня, у Ватикані президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі. Також глава держави зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

Про це президент Зеленський розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас сьогодні дуже важливо бути в Італії та обʼєднатися з усім світом. Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", - розповів український лідер.

Зеленський розповів, що є дуже багато українських дітей, яких Росія викрала та утримує їх на своїй території.

"Найголовніше для нашої держави – повернути всіх наших людей, більше життя додому, до близьких, до рідних. Є дуже багато дітей, які утримуються поза їхнею волею на території Росії. Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", - сказав президент під час зустрічі з Дзуппі.

Також глава держави провів зустріч з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном.

"Особливу увагу під час нашої розмови приділили шляху до справедливого й тривалого миру та зусиллям України, США і Європи для встановлення повного, безумовного припинення вогню", - розповів Зеленський.

Пароліно

Він подякував держсекретарю Святого Престолу за підтримку права України на самозахист і принципу, що країні-жертві не можуть нав’язувати умови миру.

Пароліно

"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", - додав Зеленський.

Пароліно

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

Читайте також: Ватикан порушив протокол, щоб надати Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Римського, - The Telegraph

Автор: 

Ватикан (144) Зеленський Володимир (23876) Дзуппі Маттео (9)


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Топ коментарі
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Нарешті й Ватикан побачив найвеличніше ЗЕлене Ганьбище, яке переплутало себе із Творцем... Напевно всі пам"ятають як звуть того, хто так помилився вперше?
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26.04.2025 22:25
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Не Дзуппі, а Дуппі!
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26.04.2025 22:21 Відповісти
Є велика вірогідність, що державний секретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін стане наступним Папою.
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26.04.2025 22:24 Відповісти
Нарешті й Ватикан побачив найвеличніше ЗЕлене Ганьбище, яке переплутало себе із Творцем... Напевно всі пам"ятають як звуть того, хто так помилився вперше?
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26.04.2025 22:25 Відповісти
Всі такі усміхнені і щасливі , це точно похорон папи?)))
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26.04.2025 22:26 Відповісти
КРИМ.

"Інформація про те, що Україна повинна визнати окуповані території російськими щоби зупинити вбивства - маячня". (Переклад загальний скорочений, вільний). Трамп

А тепер разкажіть мені про вимогу визнання Криму російським Трампом де-юре як вимогу для успішності переговорів. А я, мабуть, єдиний, хто казав що це брехня, що Трамп не збирається визнавати статус Крима російським де-юре - всі розповідали що "Ройтерс" правду написав у своїх "Планах".

Бережіть кукуху та читайте старого дурня Сергія Павлюченка - здоровіша кукуха буде.

https://t.me/Mccartneyser68/1241
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26.04.2025 22:27 Відповісти
Шапітолій доїхав до Ватикану. 😁

ЗЄ не пробував там свої жарти про Термос?
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26.04.2025 22:45 Відповісти
Судячи з того, що на фото вони посміхаються - розповів..
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26.04.2025 23:12 Відповісти
А що собі Буданов думає - пора свого ПАПУ у Ватикан . Не всеж кацапам своїх пап- соціалістів пхати.
вважаю що ПАПА має бути з західної Європи з європейськими цінностями, а не з голодупой латинської Америки . Накушались вже лівихсоціалистів
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26.04.2025 22:56 Відповісти
Мабуть, вони вели розмову, про НЕВІДКЛАДНУ передачу Україні, млрд дол воєнного злочинця прутіна, у банку Ватікана??
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26.04.2025 22:56 Відповісти
І кардінал Рішальє тут. Тоді все під контролем, включно з Богом(останнє фото: I'm watching you!).
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26.04.2025 23:08 Відповісти
 
 