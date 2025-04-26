Зеленский провел встречи с главой Епископской конференции Италии Дзуппи и госсекретарем Ватикана Паролином. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 26 апреля, в Ватикане президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Также глава государства встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Об этом президент Зеленский рассказал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Для нас сегодня очень важно быть в Италии и объединиться со всем миром. Мы благодарны за помощь Украине со стороны Ватикана в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных. Именно эта тема была одной из ключевых во время нашей встречи с кардиналом Маттео Дзуппи", - рассказал украинский лидер.
Зеленский рассказал, что есть очень много украинских детей, которых Россия похитила и удерживает их на своей территории.
"Самое главное для нашего государства - вернуть всех наших людей, больше жизни домой, к близким, к родным. Есть очень много детей, которые содержатся вне их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой и поэтому именно за такой помощью снова обращаемся к Ватикану", - сказал президент во время встречи с Дзуппи.
Также глава государства провел встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
"Особое внимание во время нашего разговора уделили пути к справедливому и длительному миру и усилиям Украины, США и Европы для установления полного, безусловного прекращения огня", - рассказал Зеленский.
Он поблагодарил госсекретаря Святого Престола за поддержку права Украины на самозащиту и принципа, что стране-жертве не могут навязывать условия мира.
"Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных", - добавил Зеленский.
Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.
На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.
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"Інформація про те, що Україна повинна визнати окуповані території російськими щоби зупинити вбивства - маячня". (Переклад загальний скорочений, вільний). Трамп
А тепер разкажіть мені про вимогу визнання Криму російським Трампом де-юре як вимогу для успішності переговорів. А я, мабуть, єдиний, хто казав що це брехня, що Трамп не збирається визнавати статус Крима російським де-юре - всі розповідали що "Ройтерс" правду написав у своїх "Планах".
Бережіть кукуху та читайте старого дурня Сергія Павлюченка - здоровіша кукуха буде.
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ЗЄ не пробував там свої жарти про Термос?
вважаю що ПАПА має бути з західної Європи з європейськими цінностями, а не з голодупой латинської Америки . Накушались вже лівихсоціалистів