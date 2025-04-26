Зеленский провел встречи с главой Епископской конференции Италии Дзуппи и госсекретарем Ватикана Паролином. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 26 апреля, в Ватикане президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Также глава государства встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом президент Зеленский рассказал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас сегодня очень важно быть в Италии и объединиться со всем миром. Мы благодарны за помощь Украине со стороны Ватикана в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных. Именно эта тема была одной из ключевых во время нашей встречи с кардиналом Маттео Дзуппи", - рассказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что есть очень много украинских детей, которых Россия похитила и удерживает их на своей территории.

"Самое главное для нашего государства - вернуть всех наших людей, больше жизни домой, к близким, к родным. Есть очень много детей, которые содержатся вне их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой и поэтому именно за такой помощью снова обращаемся к Ватикану", - сказал президент во время встречи с Дзуппи.

Также глава государства провел встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Особое внимание во время нашего разговора уделили пути к справедливому и длительному миру и усилиям Украины, США и Европы для установления полного, безусловного прекращения огня", - рассказал Зеленский.

Он поблагодарил госсекретаря Святого Престола за поддержку права Украины на самозащиту и принципа, что стране-жертве не могут навязывать условия мира.

"Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных", - добавил Зеленский.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

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