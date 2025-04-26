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Новости Фото Похорон Папы Римского
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Зеленский провел встречи с главой Епископской конференции Италии Дзуппи и госсекретарем Ватикана Паролином. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 26 апреля, в Ватикане президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Епископской конференции Италии, кардиналом Маттео Дзуппи. Также глава государства встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом президент Зеленский рассказал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас сегодня очень важно быть в Италии и объединиться со всем миром. Мы благодарны за помощь Украине со стороны Ватикана в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных. Именно эта тема была одной из ключевых во время нашей встречи с кардиналом Маттео Дзуппи", - рассказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что есть очень много украинских детей, которых Россия похитила и удерживает их на своей территории.

"Самое главное для нашего государства - вернуть всех наших людей, больше жизни домой, к близким, к родным. Есть очень много детей, которые содержатся вне их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой и поэтому именно за такой помощью снова обращаемся к Ватикану", - сказал президент во время встречи с Дзуппи.

Также глава государства провел встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Особое внимание во время нашего разговора уделили пути к справедливому и длительному миру и усилиям Украины, США и Европы для установления полного, безусловного прекращения огня", - рассказал Зеленский.

Паролино

Он поблагодарил госсекретаря Святого Престола за поддержку права Украины на самозащиту и принципа, что стране-жертве не могут навязывать условия мира.

Паролино

"Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных", - добавил Зеленский.

Паролино

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

Читайте также: Ватикан нарушил протокол, чтобы предоставить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Римского, - The Telegraph

Автор: 

Ватикан (192) Зеленский Владимир (20409) Дзуппи Маттео (7)


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Топ комментарии
+2
Нарешті й Ватикан побачив найвеличніше ЗЕлене Ганьбище, яке переплутало себе із Творцем... Напевно всі пам"ятають як звуть того, хто так помилився вперше?
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26.04.2025 22:25
+1
Шапітолій доїхав до Ватикану. 😁

ЗЄ не пробував там свої жарти про Термос?
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26.04.2025 22:45
+1
Мабуть, вони вели розмову, про НЕВІДКЛАДНУ передачу Україні, млрд дол воєнного злочинця прутіна, у банку Ватікана??
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26.04.2025 22:56
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Не Дзуппі, а Дуппі!
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26.04.2025 22:21 Ответить
Є велика вірогідність, що державний секретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін стане наступним Папою.
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26.04.2025 22:24 Ответить
Нарешті й Ватикан побачив найвеличніше ЗЕлене Ганьбище, яке переплутало себе із Творцем... Напевно всі пам"ятають як звуть того, хто так помилився вперше?
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26.04.2025 22:25 Ответить
Всі такі усміхнені і щасливі , це точно похорон папи?)))
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26.04.2025 22:26 Ответить
КРИМ.

"Інформація про те, що Україна повинна визнати окуповані території російськими щоби зупинити вбивства - маячня". (Переклад загальний скорочений, вільний). Трамп

А тепер разкажіть мені про вимогу визнання Криму російським Трампом де-юре як вимогу для успішності переговорів. А я, мабуть, єдиний, хто казав що це брехня, що Трамп не збирається визнавати статус Крима російським де-юре - всі розповідали що "Ройтерс" правду написав у своїх "Планах".

Бережіть кукуху та читайте старого дурня Сергія Павлюченка - здоровіша кукуха буде.

https://t.me/Mccartneyser68/1241
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26.04.2025 22:27 Ответить
Шапітолій доїхав до Ватикану. 😁

ЗЄ не пробував там свої жарти про Термос?
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26.04.2025 22:45 Ответить
Судячи з того, що на фото вони посміхаються - розповів..
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26.04.2025 23:12 Ответить
А що собі Буданов думає - пора свого ПАПУ у Ватикан . Не всеж кацапам своїх пап- соціалістів пхати.
вважаю що ПАПА має бути з західної Європи з європейськими цінностями, а не з голодупой латинської Америки . Накушались вже лівихсоціалистів
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26.04.2025 22:56 Ответить
Мабуть, вони вели розмову, про НЕВІДКЛАДНУ передачу Україні, млрд дол воєнного злочинця прутіна, у банку Ватікана??
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26.04.2025 22:56 Ответить
І кардінал Рішальє тут. Тоді все під контролем, включно з Богом(останнє фото: I'm watching you!).
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26.04.2025 23:08 Ответить
 
 