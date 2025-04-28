Площа контролю ЗСУ на Курщині скоротилася до 29 км², - DeepState. КАРТА
Українські військові контролюють три ділянки території у Курській області РФ загальною площею 29 квадратних кілометрів.
Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, дві з яких у Суджанському районі (5 кв. км навпроти Суджі та 12,67 кв. км навпроти с.Гуєво) та один 11,35 кв. км в районі селища Тьоткіно Глушковського району.
Площа контролю обох ділянок в Суджанському районі з 19 квітня скоротилася майже удвічі (до цього становила 9,96 кв. км та 21,08 кв. км відповідно), а у Глушковському не змінилася.
Під українським контролем у Курській області лишаються, зокрема, частини сіл Горналь та Олешня. Частково вони перебувають у "сірій зоні".
Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. У "сірій зоні" з невизначеним контролем перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях.
Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.
У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- DeepState вважає інакше !
.
кемськукурську волость і більше завоювати території України на Донбасі. Потім піде на переговори по припинення вогню по лінії розмежування.
скільки людей та техніки поклали в цій авантюрі !!!!
.
В ім'я чого,зеленого марева?
Нагадаю, півроку тому всі ці формуні ******* криком кричали "Нашо нам той Курськ якшо в нас Покровськ віджимають, це нам не допомагає!"
І ось Покровськ встояв, а вереск не стихає.. То в чому причина?