Площа контролю ЗСУ на Курщині скоротилася до 29 км², - DeepState. КАРТА

Українські військові контролюють три ділянки території у Курській області РФ загальною площею 29 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, дві з яких у Суджанському районі (5 кв. км навпроти Суджі та 12,67 кв. км навпроти с.Гуєво) та один 11,35 кв. км в районі селища Тьоткіно Глушковського району.

Площа контролю обох ділянок в Суджанському районі з 19 квітня скоротилася майже удвічі (до цього становила 9,96 кв. км та 21,08 кв. км відповідно), а у Глушковському не змінилася.

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Під українським контролем у Курській області лишаються, зокрема, частини сіл Горналь та Олешня. Частково вони перебувають у "сірій зоні".

Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. У "сірій зоні" з невизначеним контролем перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

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