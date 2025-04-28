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Новини Фото Бойові дії на Курщині Операція ЗСУ на Курщині
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Площа контролю ЗСУ на Курщині скоротилася до 29 км², - DeepState. КАРТА

Українські військові контролюють три ділянки території у Курській області РФ загальною площею 29 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, дві з яких у Суджанському районі (5 кв. км навпроти Суджі та 12,67 кв. км навпроти с.Гуєво) та один 11,35 кв. км в районі селища Тьоткіно Глушковського району.

Площа контролю обох ділянок в Суджанському районі з 19 квітня скоротилася майже удвічі (до цього становила  9,96 кв. км та 21,08 кв. км відповідно), а у Глушковському не змінилася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили спецоперацій знищили на Курщині групу російських морпіхів, ще двоє окупантів здалися в полон. ВIДЕО

Під українським контролем у Курській області лишаються, зокрема, частини сіл Горналь та Олешня. Частково вони перебувають у "сірій зоні".

Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. У "сірій зоні" з невизначеним контролем перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях.

DeepState: ЗСУ в Курській області РФ контролюють до 29 кв. км

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курщини.

У Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зберігає присутність на території Курської та Бєлгородської областей РФ, - Зеленський

Автор: 

бойові дії (3837) Курськ (1118) війна в Україні (4007) DeepState (102)


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Топ коментарі
+6
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28.04.2025 15:19
+5
"зелений курський кулак" всохся .як і вся "зелена брехня" починаючи з 2019 року .
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28.04.2025 15:46
+4
А потім піде на Сумщину...(( Я зразу казав, що зелина ідея з Курськом закінчиться початком окупації Сумщини.
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28.04.2025 15:58
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Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/p3549213
- DeepState вважає інакше !
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28.04.2025 15:16 Відповісти
ти взагалі здатне уважно читати? написано для дебілів: Про це https://deepstatemap.live/#11/51.1733163/35.3217316 повідомляє DeepState + скірншот з мапи DeepState, так що там в тебе інакше?
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28.04.2025 15:54 Відповісти
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28.04.2025 15:19 Відповісти
"Що ти будеш там робити ?" спитав Генерал Залужий у сирка ще ДО курської авантюри

.
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28.04.2025 16:08 Відповісти
Не в того питати треба було.
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28.04.2025 16:28 Відповісти
Про що суперечка ? 20 % України - ТОТ. Це як ? І чому ? умєркє не потрібен Крим ? Це вже не його Батьківщина. А лише Мустафи Джемілєва. Якщо ні, то чого умєрка ТИБЗИТЬ у ЗСУ кошти ? Щоб знайти ПОТІМ іншу батьківщину ?
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28.04.2025 15:20 Відповісти
куйло хоче повністю звільнити кемську курську волость і більше завоювати території України на Донбасі. Потім піде на переговори по припинення вогню по лінії розмежування.
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28.04.2025 15:22 Відповісти
Та срав він на ту курську волость, шо ви носитесь із тим як дурні. Задумка була непогана, якби Тром і справді зміг домовитись про шось з }{уйлом одразу після обрання. А тепер це буферна зона і не більше.
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28.04.2025 15:24 Відповісти
Задумка была дебильной с самого начала.
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28.04.2025 15:37 Відповісти
"Що ти будеш там робити ?" спитав Генерал Залужий у сирка ще ДО курської авантюри
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28.04.2025 16:09 Відповісти
Заокеанським стратегам видніше.
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28.04.2025 16:39 Відповісти
Было 1200 кв. км осталось всего 29.
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28.04.2025 15:36 Відповісти
то до ср..ки !

скільки людей та техніки поклали в цій авантюрі !!!!

.
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28.04.2025 16:10 Відповісти
"зелений курський кулак" всохся .як і вся "зелена брехня" починаючи з 2019 року .
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28.04.2025 15:46 Відповісти
Вова прострав час та ресурси
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28.04.2025 15:53 Відповісти
А потім піде на Сумщину...(( Я зразу казав, що зелина ідея з Курськом закінчиться початком окупації Сумщини.
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28.04.2025 15:58 Відповісти
Вже давно просуваються ...
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28.04.2025 16:01 Відповісти
І який результат,скільки втрат пішло,а головне,людських?
В ім'я чого,зеленого марева?
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28.04.2025 16:17 Відповісти
Не розумію дебільного підвивання в коментарях.
Нагадаю, півроку тому всі ці формуні ******* криком кричали "Нашо нам той Курськ якшо в нас Покровськ віджимають, це нам не допомагає!"

І ось Покровськ встояв, а вереск не стихає.. То в чому причина?
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28.04.2025 16:40 Відповісти
 
 