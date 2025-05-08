Зеленські вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій: "Ми не віддамо цю пам’ять новому нацизму". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні, поклавши квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У церемонії взяли участь також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники іноземних дипломатичних місій. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання.

"Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю. Бо понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч - у повстанських загонах та рухах опору", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що у тій війні вся Україна була фронтом, і сьогодні країна знову протистоїть злу.

"Ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення", - наголосив Зеленський.









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