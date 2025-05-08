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Новини Фото День пам’яті Другої світової війни
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Зеленські вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій: "Ми не віддамо цю пам’ять новому нацизму". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні, поклавши квіти до могили Невідомого солдата в Києві.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій

У церемонії взяли участь також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники іноземних дипломатичних місій. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання.

"Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю. Бо понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч - у повстанських загонах та рухах опору", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що у тій війні вся Україна була фронтом, і сьогодні країна знову протистоїть злу.

"Ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення", - наголосив Зеленський.


вшанування пам'яті
вшанування пам'яті
вшанування пам'яті

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вшанування пам'яті
вшанування пам'яті
вшанування пам'яті

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Автор: 

Друга світова війна (302) Зеленський Володимир (23984)


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Топ коментарі
+6
Не бачу де вдячний нарід? Бачу пузо Стеіанчука, його рило. Сраку Лисого і Селедку на весь екран.
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08.05.2025 14:24
+3
Звиняйте, а яку *********** ледя вигуляла? Знайома вчителиця питає...
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08.05.2025 14:21
+2
Молодець, вперше назвав росіян нацистами. Правда, він забезпечів нацистам чисте небо та комфорт, ну таке.
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08.05.2025 14:15
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Молодець, вперше назвав росіян нацистами. Правда, він забезпечів нацистам чисте небо та комфорт, ну таке.
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08.05.2025 14:15 Відповісти
Чєта Зєлєнскіх, шоб вшанувать пам'ять треба вдарить по параду на девятамая
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08.05.2025 14:16 Відповісти
З чого? І головне - ЩО це дасть?!
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08.05.2025 14:22 Відповісти
Вбыти ***** та його гостей-союзників в прямому ефірі шо це дасть? Та це дасть все!!!
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08.05.2025 14:34 Відповісти
В Україні явний надлишок казкарів-експертів!
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08.05.2025 15:29 Відповісти
Потрібно бити туди де отримання результату реальне, адже рашисти зняли все ППО заради параду. А бити по параду, результатом буде тільки обісравшийся ху...ло
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08.05.2025 14:27 Відповісти
завтра треба бити по аеродромах і складах по параду це ні про що
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08.05.2025 14:40 Відповісти
Звиняйте, а яку *********** ледя вигуляла? Знайома вчителиця питає...
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08.05.2025 14:21 Відповісти
Зараз набагато гірше націзма - рашизм
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08.05.2025 14:23 Відповісти
Не бачу де вдячний нарід? Бачу пузо Стеіанчука, його рило. Сраку Лисого і Селедку на весь екран.
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08.05.2025 14:24 Відповісти
точно, оч точно)
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08.05.2025 15:13 Відповісти
и ракурсы как у закомплексованного уйла
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08.05.2025 14:38 Відповісти
Зе гундеж та реальність- дві різні речі. Все що робить Зе не наносить шкоди Пу
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08.05.2025 14:57 Відповісти
3,14лять, одними трояндами декільком пенсіонерам на місяці б вистачило, але осло.об дЄрьмаківський у кросівках та робі- це ж не Трампа полірувати...
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08.05.2025 14:58 Відповісти
 
 