Зеленские почтили память погибших во Второй мировой: "Мы не отдадим эту память новому нацизму". ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во Второй мировой войне, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.
Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В церемонии приняли участие также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и представители иностранных дипломатических миссий. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.
"Пытаясь присвоить Украину, Россия присваивает себе чужую память и искажает историю. Поэтому не только сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, а всегда стоит помнить: украинцы сделали свой большой вклад в ту победу. Остановили зло мирового масштаба собственной кровью. Потому что более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч - в повстанческих отрядах и движениях сопротивления", - отметил президент.
Он подчеркнул, что в той войне вся Украина была фронтом, и сегодня страна снова противостоит злу.
"Мы не отдаем эту память новому, российскому нацизму, так же как не отдаем ему свое настоящее", - подчеркнул Зеленский.
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