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Новости Фото День памяти Второй мировой войны
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Зеленские почтили память погибших во Второй мировой: "Мы не отдадим эту память новому нацизму". ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во Второй мировой войне, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

почтение памяти погибших во Второй мировой

В церемонии приняли участие также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и представители иностранных дипломатических миссий. Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

"Пытаясь присвоить Украину, Россия присваивает себе чужую память и искажает историю. Поэтому не только сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, а всегда стоит помнить: украинцы сделали свой большой вклад в ту победу. Остановили зло мирового масштаба собственной кровью. Потому что более 8 миллионов украинцев боролись с нацизмом не только в составе Советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч - в повстанческих отрядах и движениях сопротивления", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что в той войне вся Украина была фронтом, и сегодня страна снова противостоит злу.

"Мы не отдаем эту память новому, российскому нацизму, так же как не отдаем ему свое настоящее", - подчеркнул Зеленский.


почтение памяти'яті
почтение памяти'яті
почтение памяти'яті

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почтение памяти'яті
почтение памяти'яті
почтение памяти'яті

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Автор: 

Вторая мировая война (426) Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+6
Не бачу де вдячний нарід? Бачу пузо Стеіанчука, його рило. Сраку Лисого і Селедку на весь екран.
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08.05.2025 14:24
+3
Звиняйте, а яку *********** ледя вигуляла? Знайома вчителиця питає...
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08.05.2025 14:21
+2
Молодець, вперше назвав росіян нацистами. Правда, він забезпечів нацистам чисте небо та комфорт, ну таке.
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08.05.2025 14:15
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Молодець, вперше назвав росіян нацистами. Правда, він забезпечів нацистам чисте небо та комфорт, ну таке.
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08.05.2025 14:15 Ответить
Чєта Зєлєнскіх, шоб вшанувать пам'ять треба вдарить по параду на девятамая
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08.05.2025 14:16 Ответить
З чого? І головне - ЩО це дасть?!
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08.05.2025 14:22 Ответить
Вбыти ***** та його гостей-союзників в прямому ефірі шо це дасть? Та це дасть все!!!
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08.05.2025 14:34 Ответить
В Україні явний надлишок казкарів-експертів!
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08.05.2025 15:29 Ответить
Потрібно бити туди де отримання результату реальне, адже рашисти зняли все ППО заради параду. А бити по параду, результатом буде тільки обісравшийся ху...ло
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08.05.2025 14:27 Ответить
завтра треба бити по аеродромах і складах по параду це ні про що
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08.05.2025 14:40 Ответить
Звиняйте, а яку *********** ледя вигуляла? Знайома вчителиця питає...
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08.05.2025 14:21 Ответить
Зараз набагато гірше націзма - рашизм
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08.05.2025 14:23 Ответить
Не бачу де вдячний нарід? Бачу пузо Стеіанчука, його рило. Сраку Лисого і Селедку на весь екран.
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08.05.2025 14:24 Ответить
точно, оч точно)
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08.05.2025 15:13 Ответить
и ракурсы как у закомплексованного уйла
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08.05.2025 14:38 Ответить
Зе гундеж та реальність- дві різні речі. Все що робить Зе не наносить шкоди Пу
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08.05.2025 14:57 Ответить
3,14лять, одними трояндами декільком пенсіонерам на місяці б вистачило, але осло.об дЄрьмаківський у кросівках та робі- це ж не Трампа полірувати...
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08.05.2025 14:58 Ответить
 
 