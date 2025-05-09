Затримано 13 організаторів схем для ухилянтів: вартість "послуг" сягала $20 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів затримано 13 ділків, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки або допомагали втекти за кордон.

Вартість таких "послуг" становила до 20 тис. американських доларів.









Так, у Миколаєві нейтралізовано злочинне угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Звідти ухилянти сподівалися виїхати до ЄС, але правоохоронці завчасно заблокували нелегальний "трафік" і затримали 4-х його організаторів.

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За матеріалами справи, фігуранти привозили клієнтів до "збірного" пункту на Одещині, а далі – в обхід пропускних пунктів до Придністров’я.

У Запоріжжі затримано помічника депутата облради, який разом із знайомим підприємцем торгували довідками про "погане здоров’я".

У Полтаві затримано працівника типографії та його спільника, які підробляли повістки для пред’явлення співробітникам ТЦК у разі перевірки військово-облікових документів.

Крім цього, один з фігурантів поширював у Телеграм-каналах та в заборонених "Однокласниках" кремлівські наративи про збройну агресію рф.

У Дніпрі затримали одразу трьох очільників лікарень, які продавали ухилянтам фейкові медичні документи.

Так, керівник медустанови виписував літнім людям довідки про потребу в догляді. Після цього їхні родичі-військовозобов’язані оформлювали собі статус доглядальників для безперешкодного виїзду за кордон.

Ще одна фігурантка - директорка приватної клініки, яка встановлювала потенційним призовникам вигадані діагнози про "погане здоров’я".

При цьому в Кам’янському районі області затримано завідувачку лікарні, яка разом з медсестрою та посередником продавали фіктивні меддовідки.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (готування на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожують тюремні строки до 10 років з конфіскацією майна.