Задержаны 13 организаторов схем для уклонистов: стоимость "услуг" достигала $20 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий задержаны 13 дельцов, которые продавали уклонистам фиктивные медсправки или помогали сбежать за границу.

Стоимость таких "услуг" составляла до 20 тыс. американских долларов.









Так, в Николаеве нейтрализована преступная группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда уклонисты надеялись выехать в ЕС, но правоохранители заблаговременно заблокировали нелегальный "трафик" и задержали 4-х его организаторов.

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По материалам дела, фигуранты привозили клиентов в "сборный" пункт в Одесской области, а дальше - в обход пропускных пунктов в Приднестровье.

В Запорожье задержан помощник депутата облсовета, который вместе со знакомым предпринимателем торговали справками о "плохом здоровье".

В Полтаве задержан работник типографии и его сообщник, которые подделывали повестки для предъявления сотрудникам ТЦК в случае проверки военно-учетных документов.

Кроме этого, один из фигурантов распространял в Телеграм-каналах и в запрещенных "Одноклассниках" кремлевские нарративы о вооруженной агрессии рф.

В Днепре задержали сразу трех руководителей больниц, которые продавали уклонистам фейковые медицинские документы.

Так, руководитель медучреждения выписывал пожилым людям справки о необходимости в уходе. После этого их родственники-военнообязанные оформляли себе статус сиделок для беспрепятственного выезда за границу.

Еще одна фигурантка - директор частной клиники, которая устанавливала потенциальным призывникам вымышленные диагнозы о "плохом здоровье".

При этом в Каменском районе области задержана заведующая больницей, которая вместе с медсестрой и посредником продавали фиктивные медсправки.

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В данное время всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (приготовление на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозят тюремные сроки до 10 лет с конфискацией имущества.