Вбив військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка взяли під варту, автомат вилучено. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному чоловіку, який розстріляв військового та його тещу напередодні, 8 травня, у Софіївській Борщагівці Бучанського району.

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 8 травня поліціянти отримали повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень військовослужбовець та його теща загинули.

Поліцейські провели спецоперацію та затримали стрільця протягом години.

Фігурант затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Автомат, з якого стрілець здійснив постріли, вилучено та направлено на відповідну експертизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Софіївській Борщагівці: УП показала момент вбивства військового та його тещі. ВIДЕО

Крім того, під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та запал дистанційної дії УЗРГМ.

Поліцейські Київщини повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також читайте: Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: суд залишив жінку під вартою без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО



