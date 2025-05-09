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Вбив військового та його родичку у Софіївській Борщагівці: стрілка взяли під варту, автомат вилучено. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному чоловіку, який розстріляв військового та його тещу напередодні, 8 травня, у Софіївській Борщагівці Бучанського району. 

Про це повідомила поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 8 травня поліціянти отримали повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень військовослужбовець та його теща загинули.

Поліцейські провели спецоперацію та затримали стрільця протягом години

Фігурант затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

Автомат, з якого стрілець здійснив постріли, вилучено та направлено на відповідну експертизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у Софіївській Борщагівці: УП показала момент вбивства військового та його тещі. ВIДЕО

Вбивство у Софіївській Борщагівці: чоловік отримав підозру

Крім того, під час проведених обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили зброю, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та запал дистанційної дії УЗРГМ.

Поліцейські Київщини повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також читайте: Мати задушила 9-місячну доньку на Одещині: суд залишив жінку під вартою без права внесення застави, - Нацполіція. ФОТО

Вбивство у Софіївській Борщагівці: чоловік отримав підозру
Вбивство у Софіївській Борщагівці: чоловік отримав підозру

Автор: 

Нацполіція (15211) вбивство (3097) підозра (771) Софіївська Борщагівка (4)


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Топ коментарі
+8
а чому вже не пишуть що військовослужбовец-гнида барижив зброєю і отримав кулі саме з тієї зброї, яку сам продав ждуну?
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09.05.2025 18:34
+3
Ось вам приклад ждуна який ждав рузькиймір. Чомусь в новинах не розказали що це падло було сепаром і ненавиділо Україну а його дочка живе на Сосії звідки строчить антиукраїнські коменти по типу зміни в Україні влади і що Україні потрібно змиритися і капітулювати
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09.05.2025 18:30
+3
Поліція сказала:

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3551202
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09.05.2025 18:44
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Ось вам приклад ждуна який ждав рузькиймір. Чомусь в новинах не розказали що це падло було сепаром і ненавиділо Україну а його дочка живе на Сосії звідки строчить антиукраїнські коменти по типу зміни в Україні влади і що Україні потрібно змиритися і капітулювати
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09.05.2025 18:30 Відповісти
а чому вже не пишуть що військовослужбовец-гнида барижив зброєю і отримав кулі саме з тієї зброї, яку сам продав ждуну?
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09.05.2025 18:34 Відповісти
А хто сказав що він барижив зброєю? Цей сєпар який ненавидів Україну і українських військових? І ви йому повірили? Як ви собі представляєте що сусід продав іншому сусіду з яким постійно конфліктував автомат, аж 300 набоїв і гранату і не здогадувався навіщо цьому неадеквату такий арсенал?
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09.05.2025 18:38 Відповісти
Поліція сказала:

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними видання УП, це був автомат - ред.) Джерело: https://censor.net/ua/n3551202
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09.05.2025 18:44 Відповісти
Ага. А дані полюція взяла зі слів вбивці. ДО того ж вбивця заявив що жертва вимагала в нього ще грошей але конкретну сумму не назвав бо видно ще не придумав яку. Да і навіщо було вбивці йти в будинок і розстрілювати сім'ю військового якого він застрелив в автомобілі на дорозі? Це може пояснюватись тільки сильною ненавистю до всієї сім'ї військового.
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09.05.2025 18:49 Відповісти
Думка від сусідів "через дорогу":
https://x.com/13Hellis_13/status/1920803451430219827
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09.05.2025 18:45 Відповісти
хто сказав що вони конфліктували?
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09.05.2025 18:49 Відповісти
Да вся вулиця знає що вони гризлися між собою. Бо цей сепарок і до того ж алкаш вже всіх дістав. Да ще й його дочка із Сосії постійно йому прокапувала мізки. Так що скоріше в нього дах зірвало через політику
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09.05.2025 18:57 Відповісти
звідки в тебе ця інформація?
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09.05.2025 19:34 Відповісти
Які тільки на цьому форумі тупі бики...Вбиті вже свою версію не розкажуть,все базується на словах вбивці але форумні бики дружно ревуть: вбитий барижив зброєю...чуваки,ви дивовижно безмозглі лантухи!
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09.05.2025 19:35 Відповісти
Ну автомат можно было бы и оставить.🫤
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09.05.2025 19:52 Відповісти
 
 