Медсестра 128 бригади ТрО знищила групу окупантів пострілом з гранатомета і врятувала підрозділ від оточення. ФОТО
Медсестра 128-ї окремої бригади ТрО Світлана ліквідувала групу окупантів влучним пострілом з гранатомета, врятувавши свій підрозділ від оточення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях. Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід - працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Той досвід допоміг врятувати десятки життів, але командувати підрозділом у жорсткому бою?" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет.
"Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько - були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", - згадує Світлана.
Днями командир 128 бригади ТрО "Дике Поле" вручив Світлані нагороду, Хрест Сухопутних військ.
"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це тому що вона же женщіна
А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
З інтернету воно звичайно видніше, але : "Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях." Пряме боєзіткнення-це не комп'ютерна гра, усе передбачити неможливо.
Не побачили, не вистачило, не встигли...
Це все результати діяльності командуання.
Штабні «петляння заробітчан» - випадкових осіб, на посадах у ШТАБАХ !?!? Ну, не скотиняки??
а скільки 30-річних кальянокурців просто по квартирах сидять
Слава ЗСУ!
Ганьба сцикопіхоті!
Вам, *****, не соромно писати "чувак маладєц, тецекашники козли"?!
Жінка валить кацапів з гранатомета!
А ти один з тих, хто сциться в їх присутності?
Коня на скаку остановит...