Новини Фото Відзначення нагородами військових ЗСУ
747 6

Понад 110 тисяч українських захисників отримали державні нагороди за час повномасштабної війни, - Зеленський. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабної війни понад 110 тисяч українців і українок зі складу Сил оборони та безпеки вже отримали державні нагороди.

Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

вручення нагород

Глава держави наголосив, що це лише частина героїзму українського народу, завдяки якому Україна змогла відвоювати своє гідне місце у світі.

"Наше завдання - закріпити силу українського народу та примножувати її. Також - берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", - підкреслив Зеленський.

Зеленський
Зеленський
Зеленський

12.05.2025 17:04 Відповісти
Зеленая вошка наградила орденом за заслуги III степени актеров из «квартала 95» Евгения Кошевого, Александра Пикалова и ряд других работников шоу-бизнеса по причине их «мощной волонтерской деятельности».
12.05.2025 17:09 Відповісти
Чого причепився, ну друзі вони, на фронт не хочуть, а медалі бажають, а може це, як розрахунок за послуги
12.05.2025 17:30 Відповісти
Скільки серед нагороджених дійсно воїнів, а скільки представників приблатнених при владі. Коли читаєш список героїв України, то стає образливо за тих, хто поклав життя за Україну, а поряд вори та інші блатні
12.05.2025 17:28 Відповісти
А могли би не отримувати, і тисячі не бути похованими і каліками, якби у наріду були мізки у 2019-му
12.05.2025 19:01 Відповісти
Кращою нагородою українським військовим було б знищення корупції у всіх сферах українського суспільства: у крадівництві на зброї, на будівництві, на кордоні, в судовій сфері,, у мобілізації, у вищому військовому керівництві, у харчуванні військових,
12.05.2025 22:15 Відповісти
 
 