Понад 110 тисяч українських захисників отримали державні нагороди за час повномасштабної війни, - Зеленський. ФОТОрепортаж
З початку повномасштабної війни понад 110 тисяч українців і українок зі складу Сил оборони та безпеки вже отримали державні нагороди.
Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави наголосив, що це лише частина героїзму українського народу, завдяки якому Україна змогла відвоювати своє гідне місце у світі.
"Наше завдання - закріпити силу українського народу та примножувати її. Також - берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", - підкреслив Зеленський.
