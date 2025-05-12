Понад 110 тисяч українських захисників отримали державні нагороди за час повномасштабної війни, - Зеленський. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабної війни понад 110 тисяч українців і українок зі складу Сил оборони та безпеки вже отримали державні нагороди.

Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив, що це лише частина героїзму українського народу, завдяки якому Україна змогла відвоювати своє гідне місце у світі.

"Наше завдання - закріпити силу українського народу та примножувати її. Також - берегти пам’ять про все, що зробили наші люди для захисту України, про кожен подвиг нашого народу, про кожну операцію наших сил, які багато в чому змінили світову історію воєн", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Барро закликав Путіна приїхати до Стамбулу для переговорів із Зеленським, - Le Figaro











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон проведе нові переговори із Зеленським і лідерами ЄС щодо припинення вогню в Україні, - Le Figaro