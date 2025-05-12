Барро закликав Путіна приїхати до Стамбулу для переговорів із Зеленським, - Le Figaro

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звернувся до російського президента Володимира Путіна із закликом взяти участь у мирній зустрічі з Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Про це він заявив у коментарі для Le Figaro, інформує Цензор.НЕТ.

Барро підкреслив, що Європа виступила єдиним фронтом на підтримку 30-денного безумовного припинення вогню в Україні, що також підтримали Сполучені Штати. У відповідь на цю ініціативу президент Зеленський виявив готовність особисто вирушити до Стамбулу.

"Тепер ми закликаємо Володимира Путіна також дати на це згоду, - зазначив міністр.

Він наголосив, що припинення вогню є необхідною передумовою для початку будь-яких змістовних переговорів: "Неможливо вести спокійні переговори під бомбами і ударами дронів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

