Барро призвал Путина приехать в Стамбул для переговоров с Зеленским, - Le Figaro

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом принять участие в мирной встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Об этом он заявил в комментарии для Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Барро подчеркнул, что Европа выступила единым фронтом в поддержку 30-дневного безусловного прекращения огня в Украине, что также поддержали Соединенные Штаты. В ответ на эту инициативу президент Зеленский изъявил готовность лично отправиться в Стамбул.

"Теперь мы призываем Владимира Путина также дать на это согласие", - отметил министр.

Он подчеркнул, что прекращение огня является необходимой предпосылкой для начала любых содержательных переговоров: "Невозможно вести спокойные переговоры под бомбами и ударами дронов".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

