Барро призвал Путина приехать в Стамбул для переговоров с Зеленским, - Le Figaro
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом принять участие в мирной встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Об этом он заявил в комментарии для Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.
Барро подчеркнул, что Европа выступила единым фронтом в поддержку 30-дневного безусловного прекращения огня в Украине, что также поддержали Соединенные Штаты. В ответ на эту инициативу президент Зеленский изъявил готовность лично отправиться в Стамбул.
"Теперь мы призываем Владимира Путина также дать на это согласие", - отметил министр.
Он подчеркнул, что прекращение огня является необходимой предпосылкой для начала любых содержательных переговоров: "Невозможно вести спокойные переговоры под бомбами и ударами дронов".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці дбли так чи сяк зараз допомагають Україні зброєю і грошима. В той час як , *****, вибрані вами недебіли крадуть мільярдами.
Треба трошки здержуватися у сцянні дебілами, хоча вдячність - то не найсильніша риса деяких українців.
2. " так сяк зараз допомагають " - має бути не сяк -так , і не пітушаритися з х#йлом за кулісами , й молотити ротом "ми підтримуємо "
3. якщо про "сцяння " то не про українців , а про Єворопу , яка станом на 12.05.25 р " сцить ,пердить і тріски збирає " , а не воює .
1- Але. Чому Європа має воювати? Я розумію, чому то було б непогано, але ЧОМУ Європа має воювати? Україна розвела у себе гадюшник з кацапської погані. СБУ тих диверсантів не відстежує. Дуже терпимо відноситься до мудійних диверсантів типу Наташ Воащенко. Українці толерували, коли до них їхали співуни ротом з рашки і бігли на їні концерти. Кілька мільйонів українців виїхвали з україни на соціалку. У великих містах активні бики качають дупи у фітнес-центрах. Сидять у ресторанах. У нічних клубах. Економіка не переведена на військові рейки. Стан війни не анонсовано.
Чому Європа має воювати????
2 - " так сяк зараз допомагають " - має бути не сяк -так , і не пітушаритися з х#йлом за кулісами , й молотити ротом "ми підтримуємо ".
А ху не хо? Які претензії джо Європи, коли у владі в Україні сидять ращковнські агенти? Татаров? Падаляк? Коли армією керує кацап Сир?
Ти не дуже *********, хлопче?
"Які претензії до Європи, коли у владі в Україні сидять ращковнські агенти?" -
тому й сидять , що Європа соплєжуї , якого нах , моменту Європа приймає тварей типу Араестовичів , татарових ,... зелену срань всяку?
ти за армію Європейську хоч не молоти язиком з безтолкової голови , яка "армія " де ?
НАТО - сцикокпіхота , лапоть , ти це ,хоч всосав ?
Чи варто ще раз продублювати мої питання?и Чи ви робите вигляд, що їх нема?
Тобто, в Україні понавибирали у владу хто зна кого, а ЄС має віддуватися?
Ти трошки притиш аллюр про армію європейську. Бо ти або старикан, що трясе своїми труселями (воєн, ***), або тилове чмо, що роздухарилось у коментах.
Європейські армії не віддавали рашці свої літаки та ракети.
Ти, ***ть, закрий хлєбало про сцикопіхоту. Бо ти, курва, наче на рашу, ***ть, працюєш, щоб насрати на тих, хто допомагає Укнраїні, курва твою в твій думпель.
Іронія в тому, що ЄС викормив російського монстра, купуючи щороку газу і нафти на сотні мільярдів євро (і досі купують) .
І Україна теж використовувала газ і нафту з раші.
Чи це не іронія? А гавнонія?
Ти чухно про європейську армію перднуло , вона де ?
Щенярала ********** , на таких дблах як ти ботоксний й їде .
Що я можу зробити? Послати тебе на *уй, старого простатника? Чи ти тиловий воєн? Ні, скоріш старе тупе пердло. Пердло, що бздить кислою капустою.
Це я тобі, одоробло, як жінка кажу. Бо не зрозуміти по ніку, що я є жінка, може тільки динєподібний тупачило. ПНХ.
Якесь динєголове буде калякати, про що маю "судити". а про що ні.
А ху не хо, потороч?
ти від теми відволіклась , краще про армію Європейську розкажи .
Ти не *****, а давай відповідай на мої питання, а не вийобуйся.
Тобі та жона засадила по самі "не хочу", а ти , тріпло ще й огризаєшся....
Сиди тихо і обсихай,, бо ти "м...дак"
Запам'ятай, "нещастя", що тобі НІХТО і НІЧИМ не зобов'язаний, якщо ти "п....ливий мудозвон"...
Помагають сильним, або тим, що НЕ здаються, і не шукають крайніх.
А таких, "п...ливих", як ти просто топлять, як шолудивих кошенят...
Щоб тобі допомогли, спочатку доведи, що ти того вартий...
Язиком молоти, то не міхи носити....
І проти цих шакалів виступлять арахамії-хромосомії. Подоляки-падляки. Єрмаки. І прімкнувший к нім Зєля.
Щоб контролювали отих арахамій-подоляків. Бо то ще ті перемовини будуть. А вони будуть. Точно.
Але "воно" не приїде, і до вечора ще буде купа відмазок...