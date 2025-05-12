РУС
2 253 29

Барро призвал Путина приехать в Стамбул для переговоров с Зеленским, - Le Figaro

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом принять участие в мирной встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Об этом он заявил в комментарии для Le Figaro, информирует Цензор.НЕТ.

Барро подчеркнул, что Европа выступила единым фронтом в поддержку 30-дневного безусловного прекращения огня в Украине, что также поддержали Соединенные Штаты. В ответ на эту инициативу президент Зеленский изъявил готовность лично отправиться в Стамбул.

"Теперь мы призываем Владимира Путина также дать на это согласие", - отметил министр.

Он подчеркнул, что прекращение огня является необходимой предпосылкой для начала любых содержательных переговоров: "Невозможно вести спокойные переговоры под бомбами и ударами дронов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран "Веймарского треугольника", США и Турции обсудят организацию мирной встречи в Стамбуле

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров

Зеленский Владимир (21598) путин владимир (31993) переговоры с Россией (1283) Барро Жан-Ноэль (59)
