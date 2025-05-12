РУС
Новости
747 6

Более 110 тысяч украинских защитников получили государственные награды за время полномасштабной войны, - Зеленский. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабной войны более 110 тысяч украинцев и украинок из состава Сил обороны и безопасности уже получили государственные награды.

Об этом в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

вручение наград

Глава государства подчеркнул, что это лишь часть героизма украинского народа, благодаря которому Украина смогла отвоевать свое достойное место в мире.

"Наша задача - закрепить силу украинского народа и приумножать ее. Также - беречь память обо всем, что сделали наши люди для защиты Украины, о каждом подвиге нашего народа, о каждой операции наших сил, которые во многом изменили мировую историю войн", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Барро призвал Путина приехать в Стамбул для переговоров с Зеленским, - Le Figaro

Зеленский
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон проведет новые переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по прекращению огня в Украине, - Le Figaro

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) награда (1840)
12.05.2025 17:04 Ответить
Зеленая вошка наградила орденом за заслуги III степени актеров из «квартала 95» Евгения Кошевого, Александра Пикалова и ряд других работников шоу-бизнеса по причине их «мощной волонтерской деятельности».
12.05.2025 17:09 Ответить
Чого причепився, ну друзі вони, на фронт не хочуть, а медалі бажають, а може це, як розрахунок за послуги
12.05.2025 17:30 Ответить
Скільки серед нагороджених дійсно воїнів, а скільки представників приблатнених при владі. Коли читаєш список героїв України, то стає образливо за тих, хто поклав життя за Україну, а поряд вори та інші блатні
12.05.2025 17:28 Ответить
А могли би не отримувати, і тисячі не бути похованими і каліками, якби у наріду були мізки у 2019-му
12.05.2025 19:01 Ответить
Кращою нагородою українським військовим було б знищення корупції у всіх сферах українського суспільства: у крадівництві на зброї, на будівництві, на кордоні, в судовій сфері,, у мобілізації, у вищому військовому керівництві, у харчуванні військових,
12.05.2025 22:15 Ответить
 
 