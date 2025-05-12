Более 110 тысяч украинских защитников получили государственные награды за время полномасштабной войны, - Зеленский. ФОТОрепортаж
С начала полномасштабной войны более 110 тысяч украинцев и украинок из состава Сил обороны и безопасности уже получили государственные награды.
Об этом в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что это лишь часть героизма украинского народа, благодаря которому Украина смогла отвоевать свое достойное место в мире.
"Наша задача - закрепить силу украинского народа и приумножать ее. Также - беречь память обо всем, что сделали наши люди для защиты Украины, о каждом подвиге нашего народа, о каждой операции наших сил, которые во многом изменили мировую историю войн", - подчеркнул Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перехватчик
показать весь комментарий12.05.2025 17:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vadim Smirnoff #551071
показать весь комментарий12.05.2025 17:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий12.05.2025 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий12.05.2025 17:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
vlad podolsky
показать весь комментарий12.05.2025 19:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Olena Kosenko #427167
показать весь комментарий12.05.2025 22:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль