Более 110 тысяч украинских защитников получили государственные награды за время полномасштабной войны, - Зеленский. ФОТОрепортаж

С начала полномасштабной войны более 110 тысяч украинцев и украинок из состава Сил обороны и безопасности уже получили государственные награды.

Об этом в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что это лишь часть героизма украинского народа, благодаря которому Украина смогла отвоевать свое достойное место в мире.

"Наша задача - закрепить силу украинского народа и приумножать ее. Также - беречь память обо всем, что сделали наши люди для защиты Украины, о каждом подвиге нашего народа, о каждой операции наших сил, которые во многом изменили мировую историю войн", - подчеркнул Зеленский.

