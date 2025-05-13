Трамп прибув до Саудівської Аравії. ФОТО

Сьогодні, 13 травня 2025 року, президент США Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках візиту до країн Перської затоки.

Як зазначається, Трамп нещодавно приземлився в Саудівській Аравії, щоб розпочати свій триденний тур по Близькому Сходу.

Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка за його другий термін, яка також включатиме візити до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Після прибуття до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді президента США зустрів спадкоємний принц Мухаммед бін Салман.

