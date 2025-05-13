УКР
Трамп прибув до Саудівської Аравії. ФОТО

Сьогодні, 13 травня 2025 року, президент США Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках візиту до країн Перської затоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sky news.

Як зазначається, Трамп нещодавно приземлився в Саудівській Аравії, щоб розпочати свій триденний тур по Близькому Сходу.

Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка за його другий термін, яка також включатиме візити до Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Після прибуття до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді президента США зустрів спадкоємний принц Мухаммед бін Салман.

Трамп у Саудівській Аравії
Трамп у Саудівській Аравії
Трамп у Саудівській Аравії

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Трамп і Рубіо цього тижня відвідають Саудівську Аравію й Катар.

+11
Чому принц без костюма? Да і Тампон якось сидить наче всрався а не зробив америку великою. Щоб тебе суку рижу десь над океаном збили
13.05.2025 10:48
13.05.2025 10:48 Відповісти
+6
А був би Трамп тоди президентом - Аравії би не було , і Саудовської теж....
13.05.2025 10:44
13.05.2025 10:44 Відповісти
+5
Трамп як дєд в маршрутці, кудись їде, а чого - і сам не розуміє.
13.05.2025 11:18
13.05.2025 11:18 Відповісти
13.05.2025 13:58
13.05.2025 13:58 Відповісти
13.05.2025 14:01
13.05.2025 14:01 Відповісти
13.05.2025 14:04
13.05.2025 14:04 Відповісти
Бурите Шура, бурите....
13.05.2025 10:49
13.05.2025 10:49 Відповісти
Цікаво яка ж мета візиту, навряд щоб знизити ціни на нафту, а було б бажано.
13.05.2025 10:53
13.05.2025 10:53 Відповісти
За самальотіком прилетів
13.05.2025 11:35
13.05.2025 11:35 Відповісти
..Трумп бажає отримати ще один літак, як, звичайний вже, для нього хабар..?
але не забувайте - корупція тільки в Україні..
13.05.2025 10:59
13.05.2025 10:59 Відповісти
Приземлився на дозаправку (авіапаливо дешеве) і далі до Ердогана для поцілунків із пуйлом....
13.05.2025 11:02
13.05.2025 11:02 Відповісти
Даааааааа - немає на цього принца Венса !
Сидить у хустці, у бабскому халаті, у сандалях, грошей нема навіть на шкарпетки...
13.05.2025 11:57
13.05.2025 11:57 Відповісти
"Ну і бик, їй-богу!" (с)
13.05.2025 12:28
13.05.2025 12:28 Відповісти
У сандалях!Сидить у сандалях.....Бач ,у нього така форма.
13.05.2025 20:37
13.05.2025 20:37 Відповісти
надо Зеле на сандали перейти и серые носки.
13.05.2025 23:57
13.05.2025 23:57 Відповісти
Що було той надів, нічний халат під руку попався.
14.05.2025 00:59
14.05.2025 00:59 Відповісти
Выпускай Берлагу Венса!
14.05.2025 00:20
14.05.2025 00:20 Відповісти
 
 