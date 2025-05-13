РУС
Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. ФОТО

Сегодня, 13 мая 2025 года, президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках визита в страны Персидского залива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sky news.

Как отмечается, Трамп недавно приземлился в Саудовской Аравии, чтобы начать свой трехдневный тур по Ближнему Востоку.

Это его первая большая зарубежная дипломатическая поездка за его второй срок, которая также будет включать визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

По прибытии в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде президента США встретил наследный принц Мухаммед бин Салман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвинул ультиматум Украине и России относительно мирных переговоров, - Виткофф

Трамп в Саудовской Аравии
Трамп в Саудовской Аравии
Трамп в Саудовской Аравии

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Трамп и Рубио на этой неделе посетят Саудовскую Аравию и Катар.

Саудовская Аравия (341) Трамп Дональд (6393)
Топ комментарии
+11
Чому принц без костюма? Да і Тампон якось сидить наче всрався а не зробив америку великою. Щоб тебе суку рижу десь над океаном збили
показать весь комментарий
13.05.2025 10:48 Ответить
+6
А був би Трамп тоди президентом - Аравії би не було , і Саудовської теж....
показать весь комментарий
13.05.2025 10:44 Ответить
+5
Трамп як дєд в маршрутці, кудись їде, а чого - і сам не розуміє.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:18 Ответить
Чому принц без костюма? Да і Тампон якось сидить наче всрався а не зробив америку великою. Щоб тебе суку рижу десь над океаном збили
показать весь комментарий
13.05.2025 10:48 Ответить
Бурите Шура, бурите....
показать весь комментарий
13.05.2025 10:49 Ответить
Цікаво яка ж мета візиту, навряд щоб знизити ціни на нафту, а було б бажано.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:53 Ответить
За самальотіком прилетів
показать весь комментарий
13.05.2025 11:35 Ответить
..Трумп бажає отримати ще один літак, як, звичайний вже, для нього хабар..?
але не забувайте - корупція тільки в Україні..
показать весь комментарий
13.05.2025 10:59 Ответить
Приземлився на дозаправку (авіапаливо дешеве) і далі до Ердогана для поцілунків із пуйлом....
показать весь комментарий
13.05.2025 11:02 Ответить
Трамп як дєд в маршрутці, кудись їде, а чого - і сам не розуміє.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:18 Ответить
Даааааааа - немає на цього принца Венса !
Сидить у хустці, у бабскому халаті, у сандалях, грошей нема навіть на шкарпетки...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:57 Ответить
"Ну і бик, їй-богу!" (с)
показать весь комментарий
13.05.2025 12:28 Ответить
У сандалях!Сидить у сандалях.....Бач ,у нього така форма.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:37 Ответить
надо Зеле на сандали перейти и серые носки.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:57 Ответить
Що було той надів, нічний халат під руку попався.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:59 Ответить
Выпускай Берлагу Венса!
показать весь комментарий
14.05.2025 00:20 Ответить
 
 