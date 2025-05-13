Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. ФОТО

Сегодня, 13 мая 2025 года, президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках визита в страны Персидского залива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sky news.

Как отмечается, Трамп недавно приземлился в Саудовской Аравии, чтобы начать свой трехдневный тур по Ближнему Востоку.

Это его первая большая зарубежная дипломатическая поездка за его второй срок, которая также будет включать визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

По прибытии в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде президента США встретил наследный принц Мухаммед бин Салман.

