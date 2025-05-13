Трамп прибыл в Саудовскую Аравию. ФОТО
Сегодня, 13 мая 2025 года, президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках визита в страны Персидского залива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sky news.
Как отмечается, Трамп недавно приземлился в Саудовской Аравии, чтобы начать свой трехдневный тур по Ближнему Востоку.
Это его первая большая зарубежная дипломатическая поездка за его второй срок, которая также будет включать визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.
По прибытии в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде президента США встретил наследный принц Мухаммед бин Салман.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Трамп и Рубио на этой неделе посетят Саудовскую Аравию и Катар.
Топ комментарии
+11 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий13.05.2025 10:48 Ответить Ссылка
+6 Luk Viktor
показать весь комментарий13.05.2025 10:44 Ответить Ссылка
+5 Віталій Поліщук
показать весь комментарий13.05.2025 11:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але не забувайте - корупція тільки в Україні..
Сидить у хустці, у бабскому халаті, у сандалях, грошей нема навіть на шкарпетки...
БерлагуВенса!