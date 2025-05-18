Росіяни скинули ФАБ-500 на житловий сектор Куп’янська: постраждало троє людей. ФОТОрепортаж

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.

55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років зазнали гострого шоку.

У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.











Нагадаємо, 16 травня рашисти атакували Куп’янщину дроном та РСЗВ: чотири людини зазнали поранень, пошкоджені будинки.