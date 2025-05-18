УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8610 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Куп’янська
1 127 4

Росіяни скинули ФАБ-500 на житловий сектор Куп’янська: постраждало троє людей. ФОТОрепортаж

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.

55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років зазнали гострого шоку.

У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог обстріляв 10 населених пунктів, є загибла та поранені. ФОТО

Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.

Окупанти скинули ФАБ на Куп'янськ 18 травня
Окупанти скинули ФАБ на Куп'янськ 18 травня
Окупанти скинули ФАБ на Куп'янськ 18 травня
Окупанти скинули ФАБ на Куп'янськ 18 травня
Окупанти скинули ФАБ на Куп'янськ 18 травня

Нагадаємо, 16 травня рашисти атакували Куп’янщину дроном та РСЗВ: чотири людини зазнали поранень, пошкоджені будинки.

Автор: 

обстріл (30460) ФАБ (29) Харківська область (1504) Куп’янський район (358) Куп’янськ (864)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так шо ? І Куп'янськ "нацики" бомбілі 8 років ? Чи ні ? То чого вам, кацап, він, Куп'янськ здався ? Щоб показати як бамбілі "нацики" ? Та ми вже бачили той Донецьк, який "в руїнах" після бамбьожєк. З разп'ятими мальчікамі на каналах роССійських. І шахтьоров бачили під Харковом, яким стало вигідніше воювати ніж лазити у шахтах.
показати весь коментар
18.05.2025 14:14 Відповісти
Кацапи тероризують наших цивільних громадян , бо
такий наказ вони отримали від кремлівського
виб@ядка і плєшивого під@раса ху@ла !!
Ніколи вам не вдастя знищити Украіну з украінцями ,
ніколи !!

показати весь коментар
18.05.2025 14:22 Відповісти
Чекаємо від рішали-Трампа, якоїсь балаканини, на ЧЕРГОВИЙ, упродовж 2 х місяців, захист ******-убивці Українців! На кшалт, його маячні про ПОМИЛКУ… Весь Світ це бачить, 24/7 в онлайн трансляції, як Трамп, гойдається, захищаючи прутіна-воєнного злочинця від чергового, масового убивства Українців!
показати весь коментар
18.05.2025 14:24 Відповісти
трамп це ***** тільки в профіль.
показати весь коментар
18.05.2025 14:26 Відповісти
 
 