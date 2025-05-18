1 127 4
Росіяни скинули ФАБ-500 на житловий сектор Куп’янська: постраждало троє людей. ФОТОрепортаж
Троє мирних мешканців постраждали внаслідок чергової атаки ворога по Купʼянську.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 18 травня близько 9:30 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.
55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років зазнали гострого шоку.
У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.
Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.
Нагадаємо, 16 травня рашисти атакували Куп’янщину дроном та РСЗВ: чотири людини зазнали поранень, пошкоджені будинки.
такий наказ вони отримали від кремлівського
виб@ядка і плєшивого під@раса ху@ла !!
Ніколи вам не вдастя знищити Украіну з украінцями ,
ніколи !!