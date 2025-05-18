РУС
Новости Фото Обстрелы Купянска
1 126 4

Россияне сбросили ФАБ-500 на жилой сектор Купянска: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Трое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки врага по Купянску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 18 мая около 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянске. Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома.

55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок.

В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, есть погибшая и раненые. ФОТО

Предварительно установлено, что для удара враг использовал ФАБ-500 с УМПК.

Оккупанты сбросили ФАБ на Куп'янськ 18 травня
Оккупанты сбросили ФАБ на Куп'янськ 18 травня

Напомним, 16 мая рашисты атаковали Купянщину дроном и РСЗО: четыре человека получили ранения, повреждены дома.

обстрел (29135) ФАБ (29) Харьковская область (1485) Купянский район (360) Купянск (738)
Так шо ? І Куп'янськ "нацики" бомбілі 8 років ? Чи ні ? То чого вам, кацап, він, Куп'янськ здався ? Щоб показати як бамбілі "нацики" ? Та ми вже бачили той Донецьк, який "в руїнах" після бамбьожєк. З разп'ятими мальчікамі на каналах роССійських. І шахтьоров бачили під Харковом, яким стало вигідніше воювати ніж лазити у шахтах.
18.05.2025 14:14 Ответить
Кацапи тероризують наших цивільних громадян , бо
такий наказ вони отримали від кремлівського
виб@ядка і плєшивого під@раса ху@ла !!
Ніколи вам не вдастя знищити Украіну з украінцями ,
ніколи !!

18.05.2025 14:22 Ответить
Чекаємо від рішали-Трампа, якоїсь балаканини, на ЧЕРГОВИЙ, упродовж 2 х місяців, захист ******-убивці Українців! На кшалт, його маячні про ПОМИЛКУ… Весь Світ це бачить, 24/7 в онлайн трансляції, як Трамп, гойдається, захищаючи прутіна-воєнного злочинця від чергового, масового убивства Українців!
18.05.2025 14:24 Ответить
трамп це ***** тільки в профіль.
18.05.2025 14:26 Ответить
 
 