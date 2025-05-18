Россияне сбросили ФАБ-500 на жилой сектор Купянска: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Трое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки врага по Купянску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 18 мая около 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянске. Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома.

55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок.

В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, есть погибшая и раненые. ФОТО

Предварительно установлено, что для удара враг использовал ФАБ-500 с УМПК.











Напомним, 16 мая рашисты атаковали Купянщину дроном и РСЗО: четыре человека получили ранения, повреждены дома.