1 126 4
Россияне сбросили ФАБ-500 на жилой сектор Купянска: пострадали три человека. ФОТОрепортаж
Трое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки врага по Купянску.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 18 мая около 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору в г. Купянске. Авиационный боеприпас попал в дорогу возле дома.
55-летний мужчина получил взрывное ранение. Две женщины в возрасте 75 и 55 лет получили острый шок.
В городе повреждены домовладения и хозяйственные помещения.
Предварительно установлено, что для удара враг использовал ФАБ-500 с УМПК.
Напомним, 16 мая рашисты атаковали Купянщину дроном и РСЗО: четыре человека получили ранения, повреждены дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
такий наказ вони отримали від кремлівського
виб@ядка і плєшивого під@раса ху@ла !!
Ніколи вам не вдастя знищити Украіну з украінцями ,
ніколи !!