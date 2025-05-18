Ворог впродовж дня бив про Дніпропетровщині артилерією, БпЛА та КАБами. ФОТОрепортаж

18 травня три райони Дніпропетровської області потерпали від ворожих атак: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський.

Нікопольський район

"На Нікопольщині ворог тероризував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. По населеним пунктам працювала важка артилерія. Застосовував агресор й FPV-дрони", - зазначив він.

Пошкоджені з десяток приватних осель, декілька господарських споруд та парників. Зачепило й лінії електропередач.

Криворізький район

На Грушівську громаду Криворіжжя російські війська скерували БпЛА. Зайнявся гараж на території приватного домоволодіння.

Синельниківський район

Надвечір противник вдарив КАБом по Маломихайлівській громаді Синельниківського району.

