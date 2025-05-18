Враг в течение дня обстреливал Днепропетровскую область артиллерией, БПЛА и КАБами. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 мая три района Днепропетровской области страдали от вражеских атак: Никопольский, Криворожский и Синельниковский.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.
Никопольский район
"На Никопольщине враг терроризировал райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. По населенным пунктам работала тяжелая артиллерия. Применял агрессор и FPV-дроны", - отметил он.
Повреждены с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек и теплиц. Задело и линии электропередач.
Криворожский район
На Грушевскую громаду Криворожья российские войска направили БпЛА. Загорелся гараж на территории частного домовладения.
Синельниковский район
К вечеру противник ударил КАБом по Маломихайловской громаде Синельниковского района.
