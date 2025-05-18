РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9062 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
754 0

Враг в течение дня обстреливал Днепропетровскую область артиллерией, БПЛА и КАБами. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 мая три района Днепропетровской области страдали от вражеских атак: Никопольский, Криворожский и Синельниковский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

"На Никопольщине враг терроризировал райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. По населенным пунктам работала тяжелая артиллерия. Применял агрессор и FPV-дроны", - отметил он.

Последствия обстрелов Никопольщины

Повреждены с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек и теплиц. Задело и линии электропередач.

Читайте: Россияне сбросили ФАБ-500 на жилой сектор Купянска: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Криворожский район

На Грушевскую громаду Криворожья российские войска направили БпЛА. Загорелся гараж на территории частного домовладения.

Синельниковский район

К вечеру противник ударил КАБом по Маломихайловской громаде Синельниковского района.

Также читайте: Войска РФ ударили по Орехову: ранены три женщины

Враг атаковал Днепропетровскую область БПЛА, артиллерией и КАБами
Последствия обстрелов Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (29135) Днепропетровская область (4379) война в Украине (5790)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 