Враг в течение дня обстреливал Днепропетровскую область артиллерией, БПЛА и КАБами. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 мая три района Днепропетровской области страдали от вражеских атак: Никопольский, Криворожский и Синельниковский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

"На Никопольщине враг терроризировал райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. По населенным пунктам работала тяжелая артиллерия. Применял агрессор и FPV-дроны", - отметил он.

Повреждены с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек и теплиц. Задело и линии электропередач.

Криворожский район

На Грушевскую громаду Криворожья российские войска направили БпЛА. Загорелся гараж на территории частного домовладения.

Синельниковский район

К вечеру противник ударил КАБом по Маломихайловской громаде Синельниковского района.

