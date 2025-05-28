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Новини Фото Атаки БпЛА по РФ
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Дрони масовано атакували Зеленоград під Москвою: зафіксовано влучання у технопарк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ударні БпЛА різних типів упродовж ночі 28 травня атакували різні регіони РФ. У Московській області під ударом опинилося місто Зеленоград.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих вночі в області лунали потужні вибухи. Унаслідок удару в Зеленограді виникла пожежа на території технопарку, пошкоджено будівлю. 

Вже підтверджено пошкодження об'єкта в Зеленограді — одному з науково-промислових центрів РФ, розташованому на північному заході від центру Москви.

Попри запевнення російської влади про "відсутність серйозних пошкоджень", у мережі з’явилися численні фото та відео моментів вибухів, прольоту дронів, падіння на територію технопарку "Елма" та наступної пожежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на РФ: вибухи лунали у Воронезькій та Тульській областях

Що відомо про технопарк "Елма"?

Розташований на відстані 43 км від Москви. На його площах активно проводиться збірка БпЛА.

Технопарк відіграє ключову роль у розвитку високотехнологічного виробництва в Росії. Розташований на площі понад 60 000 м², включає виробничі, офісні та складські приміщення.

Резидентами є понад 150 компаній з більш ніж 2 500 робочих місць.

Технопарк "Елма" об'єднує компанії, що працюють у сферах: мікро- і радіоелектроніки, інформаційних технологій, адитивного виробництва (3D-друк), оптичних і контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій.

У 2024 році технопарк "Елма" було визнано найкращим технопарком Росії за версією національного рейтингу технопарків.

Зеленоград часто називають "російською Кремнієвою долиною" саме через високу концентрацію високотехнологічних компаній.

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Атака на Зеленоград
Атака на Зеленоград

Автор: 

безпілотник (4293) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+31
Вікна вибили?
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28.05.2025 06:56
+15
Може замість того щоб літати по різним регіонам поштучно та бити вікна,вдарити всім скопом по одному підприємству та знищити?
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28.05.2025 06:56
+13
Зеленоград ще з радянських часів є центром радіоелектронної промисловості. Дрони добре, але точкова ліквідація керівного і інженерного персоналу НДІ та заводу мікроелектроніки - ще краще.
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28.05.2025 06:54
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На решті роблять те що мали давно робити! Кожної ночі по Московії в саме серце!
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28.05.2025 06:43 Відповісти
Вікна вибили?
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28.05.2025 06:56 Відповісти
закрите небо для мокви то є біль
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28.05.2025 06:59 Відповісти
Зате аж скільки вікон!
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28.05.2025 08:38 Відповісти
Там роботи непочатий край з такими вибухами!
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28.05.2025 09:56 Відповісти
Та у цьому хитрому прєдпріяітї може вистачити і вибитої кватирки, щоб вся «продукція» пішла коту під хвіст.
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28.05.2025 10:07 Відповісти
форточки , так що це ще не " ето пізд#ц , пізд#ц у свинорилів ще попереду "
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28.05.2025 11:53 Відповісти
Комарині укуси а не атаки, дрони це далеко не ракети
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28.05.2025 08:16 Відповісти
Слабенько пошкодили, але ж кацапи трішки обісцялися і це добре!
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28.05.2025 06:53 Відповісти
Зеленоград ще з радянських часів є центром радіоелектронної промисловості. Дрони добре, але точкова ліквідація керівного і інженерного персоналу НДІ та заводу мікроелектроніки - ще краще.
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28.05.2025 06:54 Відповісти
це ж якби була мета закічити війну.
А мета цієї війни винищити як цапів так і українців звільнивши чорноземи для уманьців.
Бо там їм 1 іранська ракета і кінець вічності. А як заберуть пів України то значно убезпечаться.
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28.05.2025 09:37 Відповісти
Може замість того щоб літати по різним регіонам поштучно та бити вікна,вдарити всім скопом по одному підприємству та знищити?
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28.05.2025 06:56 Відповісти
За словами місцевих вночі в області лунали потужні вибухи.

Даже окна не все выбило...
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28.05.2025 06:56 Відповісти
Сходи, засунь ножаку в печінку керівному підіру рашисту.
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28.05.2025 06:59 Відповісти
А тепер туди десять довгих Нептунів
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28.05.2025 07:06 Відповісти
І гіперзвук " Смарагдовий піструн" (довгий) Зеленського.
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28.05.2025 08:25 Відповісти
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28.05.2025 07:07 Відповісти
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28.05.2025 07:09 Відповісти
Выбитые окна и какая-то машина рядом горит. Супер Потужно!
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28.05.2025 07:30 Відповісти
Патужно аж зансдто, атвєтва від ЗЄлі імітатора. Туфта він ЗЄзброда у всьому.
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28.05.2025 07:48 Відповісти
Таки технопарк... А у нас є щось подібне, чи тільки "гулівери"?
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28.05.2025 08:03 Відповісти
На тих заводах то об'єктах, реально, не прікол, за інфою ТГ Астра, пошкоджені дахи та склопакети. Реальний збиток ми можемо зробити тількі на НПЗ. Але чомуть зелені переконують мене, що ми постійно вражаємо НПЗ, хоча це явна брехня без жодного доказу.
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28.05.2025 08:24 Відповісти
При чому тут зрада? RD-2 має 3 кг вибухівки, це у Вікі написано. Як він фізично винесе завод? Атаки наші БПЛА це добре, треба виснажувати іх ППО, план Ковер, не давати спати. Психологічно було би краще гатити по житловим кварталам. І не треба ліцемірства, наші БПЛА не винесуть завод, особливо якщо він займає 25 гектарів. НПЗ - да, буде ефект та збитки, але покажи меня хоч один налаючий НПЗ.
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28.05.2025 08:50 Відповісти
Житлові квартали залишимо руснявій ППО. Непогано порається.
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28.05.2025 09:32 Відповісти
якби навіть малі дрони та з термітом та масово то НПЗ був пи палаєц.
Мабуть так не треба невтікшому і його зграї
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28.05.2025 09:38 Відповісти
Чого воно взагалі туди долітає?
Це ж мАцква, що має найкраще ППО у світі.
Хіба проблема, при повній забезпеченості силами та засобами, збити низьколетючу повільну фанеру в кількості пара десятків штук - ще за 100 км до агломерації?
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28.05.2025 08:33 Відповісти
без формул - для наглядності - що варто захистити територію 50 км і 100 км
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28.05.2025 09:53 Відповісти
Для свєрхдєржави росії це не повинно бути проблемою.
Розробити рої автономних перехоплювачів при їх можливостях - це на раз-два. Тим більше що два роки тому вони вже анонсували такі рішення, саме проти "фанери". Ну то де вони?
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28.05.2025 09:58 Відповісти
Таке собі. Хоч вікна побили рашистам. Представляю якби ми скопіювали шахеди і ними дубасили по Сосії який би там шухер був
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28.05.2025 09:01 Відповісти
кожну ніч повинно летіти кудись..., кожну ніч, якщо в нас немає ніяких заявлених нептунів ні довгих, ні ще якихось там..., тоді може щось буде, якийсь результат..., раз на місяць у відповідь на масовані обстріли це ні про що, й чомусь не використовують дрони -імітатори, а вони теж можуть сильно зіпсувати настрої на москві...
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28.05.2025 09:06 Відповісти
Тими засобами що квартал95 за 6 років правління Україною навипускав - можливо тільки кошмарити орків, щоб вони в аеропортах спізнювались на обід чи вечерю.
Ну і потужні відосіки. Але чомусь ними кошмарять не орків а українців. Попутали.
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28.05.2025 09:27 Відповісти
Ми ще не начинали, ось тоді буде піз....ец.
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28.05.2025 10:42 Відповісти
На всілякі КБ, технопарки та заводи - треба щоб вдень летіло. Щоб техперсоналу поменшало. А вночі - все інше. Пару гребель їм б розгатити..
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28.05.2025 11:11 Відповісти
Зеленоград Чернодымоград
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28.05.2025 12:20 Відповісти
То як по πuz.gi долонькой..
Нєнастоящєє...
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28.05.2025 12:22 Відповісти
Ех, ракетою б туди, та не однією.
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28.05.2025 12:50 Відповісти
 
 