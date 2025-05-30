Переправляв ухилянтів через кордон за $6 000: на Волині викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону викрили організатора каналу незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ним виявився 36-річний житель Камінь-Каширського району, який за 6 тисяч доларів США обіцяв допомогти призовникам виїхати за межі країни.

Чоловік також намагався залучити військовослужбовця ДПСУ, запропонувавши йому 3 тисячі доларів хабара за сприяння у незаконному перетині кордону іншою особою. Правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби втечі, а також його "клієнта" - 27-річного мешканця Волині.

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Обшуки за місцем проживання організатора дозволили вилучити готівку, мобільний телефон і транспортний засіб, які використовувалися для злочинної діяльності.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за статтями 332 ч.3 (організація незаконного переправлення осіб через кордон) та 369 ч.3 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави.

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