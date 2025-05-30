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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляв ухилянтів через кордон за $6 000: на Волині викрито організатора, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону викрили організатора каналу незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

На Волині викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за 6 тисяч доларів

Як зазначається, ним виявився 36-річний житель Камінь-Каширського району, який за 6 тисяч доларів США обіцяв допомогти призовникам виїхати за межі країни.

Чоловік також намагався залучити військовослужбовця ДПСУ, запропонувавши йому 3 тисячі доларів хабара за сприяння у незаконному перетині кордону іншою особою. Правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби втечі, а також його "клієнта" - 27-річного мешканця Волині.

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На Волині викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за 6 тисяч доларів
На Волині викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за 6 тисяч доларів
На Волині викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за 6 тисяч доларів

Обшуки за місцем проживання організатора дозволили вилучити готівку, мобільний телефон і транспортний засіб, які використовувалися для злочинної діяльності.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за статтями 332 ч.3 (організація незаконного переправлення осіб через кордон) та 369 ч.3 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) ухилянти (986) Волинська область (870)


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Та що ж ви так демпінгуєте? Але ж то є бєспрєдєл. Закарпатські ділки втрачают ринок.
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30.05.2025 17:21 Відповісти
це не ухилянти.це звичайны люди . а ухилянти ловлять звичайних людей які не мають відношення до арміі і посилають воювати замість себе
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30.05.2025 18:01 Відповісти
В Україні уже на часі реєструвати МП і легалізувати сцикопіхтний бізнес. Та й відзначати "День сцикопіхоти" не завадить.
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30.05.2025 18:31 Відповісти
 
 