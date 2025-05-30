Переправлял уклонистов через границу за $6 000: на Волыни разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
На Волыни оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду разоблачили организатора канала незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, им оказался 36-летний житель Камень-Каширского района, который за 6 тысяч долларов США обещал помочь призывникам выехать за пределы страны.
Мужчина также пытался привлечь военнослужащего ГПСУ, предложив ему 3 тысячи долларов взятки за содействие в незаконном пересечении границы другим лицом. Правоохранители задержали организатора схемы при попытке побега, а также его "клиента" - 27-летнего жителя Волыни.
Обыски по месту жительства организатора позволили изъять наличные, мобильный телефон и транспортное средство, которые использовались для преступной деятельности.
Двум фигурантам сообщено о подозрении по статьям 332 ч.3 (организация незаконной переправки лиц через границу) и 369 ч.3 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.
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