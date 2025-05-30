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Переправлял уклонистов через границу за $6 000: на Волыни разоблачен организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду разоблачили организатора канала незаконной переправки граждан через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На Волыни разоблачен канал незаконной переправки уклонистов за 6 тысяч долларов

Как отмечается, им оказался 36-летний житель Камень-Каширского района, который за 6 тысяч долларов США обещал помочь призывникам выехать за пределы страны.

Мужчина также пытался привлечь военнослужащего ГПСУ, предложив ему 3 тысячи долларов взятки за содействие в незаконном пересечении границы другим лицом. Правоохранители задержали организатора схемы при попытке побега, а также его "клиента" - 27-летнего жителя Волыни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленая граница" через Приднестровье за $10 000: в Одесской области разоблачен организатор переправки мужчин за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни разоблачен канал незаконной переправки уклонистов за 6 тысяч долларов
На Волыни разоблачен канал незаконной переправки уклонистов за 6 тысяч долларов
На Волыни разоблачен канал незаконной переправки уклонистов за 6 тысяч долларов

Обыски по месту жительства организатора позволили изъять наличные, мобильный телефон и транспортное средство, которые использовались для преступной деятельности.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по статьям 332 ч.3 (организация незаконной переправки лиц через границу) и 369 ч.3 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

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Автор: 

Госпогранслужба (6561) уклонисты (917) Волынская область (1002)


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Та що ж ви так демпінгуєте? Але ж то є бєспрєдєл. Закарпатські ділки втрачают ринок.
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30.05.2025 17:21 Ответить
це не ухилянти.це звичайны люди . а ухилянти ловлять звичайних людей які не мають відношення до арміі і посилають воювати замість себе
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30.05.2025 18:01 Ответить
В Україні уже на часі реєструвати МП і легалізувати сцикопіхтний бізнес. Та й відзначати "День сцикопіхоти" не завадить.
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30.05.2025 18:31 Ответить
 
 