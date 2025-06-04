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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляв ухилянтів до Придністров’я за $6 000: на Одещині викрито правоохоронця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку нелегально виїхати до невизнаного Придністров’я, минаючи офіційні пункти пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронця підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон
Правоохоронця підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон

За даними слідства, фігурант шукав клієнтів серед охочих уникнути мобілізації та за 6 тисяч доларів США організовував їхній виїзд за межі України. Після отримання оплати він підвозив чоловіків до кордону та надсилав інструкції з точками переходу. 28 травня 2025 року його затримали під час чергової спроби незаконного перевезення ухилянта.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисячі гривень. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

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Правоохоронця підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон
Правоохоронця підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють інші епізоди та осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного перетину кордону.

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Автор: 

Одеська область (3287) Придністров’я (474) ДБР (3552)


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6 штук? Не так вже й дорого. Взяли за те, шо демпінгував?
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04.06.2025 13:24 Відповісти
Ще одного "заброньованого рішалу" взяли за ср#ку.
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04.06.2025 13:26 Відповісти
Черговий зкацаплений вишкребок, від портновського лайна!!
Повісити його, навпроти місця заробітчанства!
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04.06.2025 13:29 Відповісти
Продешевів та не поділився. Хто ж так робить
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04.06.2025 14:13 Відповісти
 
 