Переправлял уклонистов в Приднестровье за $6 000: в Одесской области разоблачен правоохранитель, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой сообщили о подозрении правоохранителю, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста нелегально выехать в непризнанное Приднестровье, минуя официальные пункты пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.





По данным следствия, фигурант искал клиентов среди желающих избежать мобилизации и за 6 тысяч долларов США организовывал их выезд за пределы Украины. После получения оплаты он подвозил мужчин к границе и присылал инструкции с точками перехода. 28 мая 2025 года его задержали во время очередной попытки незаконной перевозки уклониста.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тысячи гривен. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обещал "бронь" за $2500 взятки: инспектора РТЦК и СП задержали в Одесской области. ФОТО





Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают другие эпизоды и лиц, которые могут быть причастны к организации незаконного пересечения границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Одессу "шахедами": ранен один человек, повреждены дома и СТО. ФОТОрепортаж