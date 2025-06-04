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Переправлял уклонистов в Приднестровье за $6 000: в Одесской области разоблачен правоохранитель, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой сообщили о подозрении правоохранителю, который за деньги помогал мужчинам призывного возраста нелегально выехать в непризнанное Приднестровье, минуя официальные пункты пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранителя подозревают в переправке уклонистов за границу
Правоохранителя подозревают в переправке уклонистов за границу

По данным следствия, фигурант искал клиентов среди желающих избежать мобилизации и за 6 тысяч долларов США организовывал их выезд за пределы Украины. После получения оплаты он подвозил мужчин к границе и присылал инструкции с точками перехода. 28 мая 2025 года его задержали во время очередной попытки незаконной перевозки уклониста.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тысячи гривен. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

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Правоохранителя подозревают в переправке уклонистов за границу
Правоохранителя подозревают в переправке уклонистов за границу

Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают другие эпизоды и лиц, которые могут быть причастны к организации незаконного пересечения границы.

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Автор: 

Одесская область (3635) Приднестровье (657) ГБР (3043)


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04.06.2025 13:22 Ответить
6 штук? Не так вже й дорого. Взяли за те, шо демпінгував?
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04.06.2025 13:24 Ответить
Ще одного "заброньованого рішалу" взяли за ср#ку.
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04.06.2025 13:26 Ответить
Черговий зкацаплений вишкребок, від портновського лайна!!
Повісити його, навпроти місця заробітчанства!
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04.06.2025 13:29 Ответить
 
 