За добу на фронті майже 2 сотні боєзіткнень, найбільше ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 7 червня 2025 року, на фронті було зафіксовано 193 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське Сумської області; Харків, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новопавлівка, Маліївка Дніпропетровської області; Сухий Яр, Яблунівка, Новоекономічне, Покровськ, Шахове, Іванопілля, Шевченко, Комишуваха Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, літак, 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 146 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

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Обстановка на Курщині

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.