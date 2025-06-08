За сутки на фронте почти 2 сотни боестолкновений, больше всего вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 7 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в частности сбросил 168 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6035 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3066 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское Сумской области; Харьков, Купянск-Узловой Харьковской области; Новопавловка, Малиевка Днепропетровской области; Сухой Яр, Яблоновка, Новоэкономичное, Покровск, Шахово, Иванополье, Шевченко, Камышеваха Донецкой области; Ольговское, Зализнычное, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Львово Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭБ российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении агрессор трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одно наступление на позиции наших подразделений у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Веселое, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

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Обстановка на Курщине

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных удара с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.