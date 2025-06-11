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Дронова атака РФ на Харків: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 54, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед госпіталізованих - 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
Як уточнили у ДСНС, у Слобідському та Основ’янському районах міста спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.
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Респект.
А бісять: «Ударьтє по Бєлгараду! Дагаварняк! Абирвалг ! Гарі в аду Амєріка !»
Це або кацапський тонкій стьоб, або потужні голоси «Сдєлаєм іх вмєстє -2019».
Або те й інше.
Іобтваймат - ЧИМ ????!!!!
В Україні кожна ракета на вагу золота, і ми будемо іх викидати на бєлгородських кацапів?
Та ***** насрать і на бєлгород і на його мешканців.
Тим більше, що вони згодні самі здохнути, але щоб їхнє любімоє ***** продовжувало знищувати ненависних їм українців.
"... і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде"?