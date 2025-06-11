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Новини Фото Атака БпЛА на Харків
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Дронова атака РФ на Харків: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 54, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед госпіталізованих - 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець. 

Як уточнили у ДСНС, у Слобідському та Основ’янському районах міста спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків атакували російські БпЛА, 2 людини загинули, 28 поранені,- мер (оновлено)

наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків

Автор: 

обстріл (29262) Харків (5707) Шахед (1178) Харківська область (1111) Харківський район (360)


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Результат американського миротворчєста. Горіть в пеклі, виродки...
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11.06.2025 06:27 Відповісти
так буває коли замість армії і мови вибирають кацапське *****.
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11.06.2025 06:34 Відповісти
Нє, оце що зараз відбувається в Харкові, це якраз рудого пі'дора заслуга. Він видав другу Валодьє індульгенцію на вбивсто цивільних...
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11.06.2025 06:39 Відповісти
Бро, Ваш коментар, самий притомний.
Респект.
А бісять: «Ударьтє по Бєлгараду! Дагаварняк! Абирвалг ! Гарі в аду Амєріка !»
Це або кацапський тонкій стьоб, або потужні голоси «Сдєлаєм іх вмєстє -2019».
Або те й інше.
Іобтваймат - ЧИМ ????!!!!
В Україні кожна ракета на вагу золота, і ми будемо іх викидати на бєлгородських кацапів?
Та ***** насрать і на бєлгород і на його мешканців.
Тим більше, що вони згодні самі здохнути, але щоб їхнє любімоє ***** продовжувало знищувати ненависних їм українців.
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11.06.2025 07:15 Відповісти
Безкарність Белгорода. Раніше били Вампіром по Белгороду і вони добре розуміли, за що. Но щось змінилось. Да, нам часто і густо повідомлять, що десь там на заводі в РФ вщет рознесли якійсь сарай, і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде, але це солодка брехня.
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11.06.2025 06:43 Відповісти
Коли Василь Малюк обіцяв тобі, що
"... і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде"?
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11.06.2025 06:49 Відповісти
Поки за кожного вбитого цивільного українця не почнуть вбивати трьох цивільних кацапів , як мінімум (враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1) - можно зробити простий висновок , що в Україні влада захоплена російською агентурою , (формально) на чолі стоїть вже більше року нелегітимний наркоман і чотириразовий ухилянт-Зеленський, який все робить для знищення України і для деморалізації населення.
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11.06.2025 07:11 Відповісти
 
 