Дронова атака РФ на Харків: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 54, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед госпіталізованих - 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Як уточнили у ДСНС, у Слобідському та Основ’янському районах міста спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

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