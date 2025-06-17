УКР
Удар РФ по Київщині: поранено жінку, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Російські окупанти масовано атакували Київську область безпілотниками та ракетами різних типів.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Вишгородський район

Росіяни поранили 55-річну жінку. У неї різана рана плеча. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Пошкоджений приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

Також читайте: Рух ворожих БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Фастівський район

Пошкоджено приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди.

Броварський район

Ліквідовано пожежу господарчої будівлі на території підприємства. Пошкоджено приватний будинок.

Обухівський район

Пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

Читайте: Київщина зазнала комбінованого удару: є поранена, фіксуються пошкодження

Обстріл Київщини 17 червня 2025 року
Обстріл Київщини 17 червня 2025 року
Обстріл Київщини 17 червня 2025 року
Обстріл Київщини 17 червня 2025 року
Обстріл Київщини 17 червня 2025 року

Київська область (4267) обстріл (30978)
А що ще вміють зелені голови ОВА?
17.06.2025 09:13 Відповісти
 
 