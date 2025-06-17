Удар РФ по Киевской области: ранена женщина, повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами различных типов.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.
Работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.
Вышгородский район
Россияне ранили 55-летнюю женщину. У нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
Фастовский район
Поврежден частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки.
Броварской район
Ликвидирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия. Поврежден частный дом.
Обуховский район
Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
