Удар РФ по Киевской области: ранена женщина, повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты массированно атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами различных типов.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

Вышгородский район

Россияне ранили 55-летнюю женщину. У нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.

Фастовский район

Поврежден частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки.

Броварской район

Ликвидирован пожар хозяйственной постройки на территории предприятия. Поврежден частный дом.

Обуховский район

Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

Обстрел Киевской области 17 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 17 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 17 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 17 июня 2025 года
Обстрел Киевской области 17 июня 2025 года

