УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Фото Ліквідація колаборантів і зрадників
24 707 72

Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в окупованому Бердянську, - ГУР. ФОТОрепортаж

18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Хто такий Михайло Грицай

Як зазначається, Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.

Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

Дивіться також: Соратника Медведчука Тарнашинського віддали Росії разом із 70 іншими зрадниками в рамках обміну, - росЗМІ. ФОТО

Ліквідовано Михайла Грицая в окупованому Бердянську
Ліквідовано Михайла Грицая в окупованому Бердянську

Заочно повідомлено про державну зраду

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у відомстві.

Також читайте: Мешканець Харківщини, який допоміг окупантам розграбувати українські підприємства, проведе 12 років за ґратами

Автор: 

Бердянськ (476) ліквідація (4462) Запорізька область (4102) колабораціонізм (1200) ГУР (685) Бердянський район (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
Нагорода знайшла свого "героя"! Земля йому склобетоном.
показати весь коментар
18.06.2025 18:35 Відповісти
+27
Машингвери, Штурмгевери, відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
показати весь коментар
18.06.2025 18:39 Відповісти
+22
заочно повідомлено про підозру... 01.04.2022

Це для тих хто кропає тут коментарі - навіщо підозра лєпсу, навіщо царьову.
А отак - не пройшло три роки і ага...
показати весь коментар
18.06.2025 18:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагорода знайшла свого "героя"! Земля йому склобетоном.
показати весь коментар
18.06.2025 18:35 Відповісти
заочно повідомлено про підозру... 01.04.2022

Це для тих хто кропає тут коментарі - навіщо підозра лєпсу, навіщо царьову.
А отак - не пройшло три роки і ага...
показати весь коментар
18.06.2025 18:58 Відповісти
Список є список. Можна зміститися трошки вниз але...
показати весь коментар
18.06.2025 19:00 Відповісти
На тлі обстрілів - такі новини дуже радують..

Нехай пам'ятають, скотиняки - нагорода знайде. хероя.
показати весь коментар
18.06.2025 19:05 Відповісти
"Andrew Moon", а з чого це треба дотримуватись списку саме в порядку його друкування чи дат винесення вироків?! Це що, якась законодавчо чи морально підкріплена вимога?! До кого змогли руки покарання дотягнутись швидше, то й канає, і в якому порядку не має ніякого значення!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:40 Відповісти
Навіщо мені пишите?
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
але, найголовніше, щоб черга дійшла до кожного зрадника та колаборанта....

дуже був здивований як "позачергово" відправили до кабZДона зрадника-колаборанта ківу.....
дуже багато знав цей Покидьок...
а різні царьови та маркави(з Одеси) і до сих пір бігають по-московії.....
показати весь коментар
19.06.2025 09:21 Відповісти
Лєпс цирозна алкашня, воно саме себе скоро вб'є.
показати весь коментар
18.06.2025 20:02 Відповісти
Тоолька, рюмка водки на сталє..

З квартирників починав, пдр.
показати весь коментар
18.06.2025 20:11 Відповісти
Toolьka + vodka... pro cibulya zabuly
показати весь коментар
19.06.2025 09:59 Відповісти
То-то нащо ще й склобетон витрачати на орка... Досить зороастрiйських традицiй. Де птахам буде не пiд силу, хижi тваринки **********. Про могилку манкурту - а нi слова. Повне забуття.
показати весь коментар
19.06.2025 09:37 Відповісти
Цє мілка сошка, по рівнянню з тим , хто віддавав накази розміновувати акваторіі Маріуполя , відводити ЗСУ з напрямків наступу , про які вони були за 8 місяців попереджені, Розміновували Чонгар і просто , кістьми лягали , щоб громади не створювали тероборону- результат тисячі вбитих і покалічених Харьківчан , маріупольців , Буча, Ірпінь , Херсон ……… А зараз той самий зрадник хомчак , верещук, І ……різніколіберні кроти сидить в " 🤢ставці"
показати весь коментар
19.06.2025 14:16 Відповісти
Ещё один мальченка в трусиках, правда, удлиненных. Ну сколько им говорить - выходить на люди в труселях - плохая примета! Доказано Портновым.
показати весь коментар
19.06.2025 16:06 Відповісти
Кобзону квіти подарує.
показати весь коментар
18.06.2025 18:37 Відповісти
Машингвери, Штурмгевери, відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
показати весь коментар
18.06.2025 18:39 Відповісти
ми сйогодні сюдой не запрошени
не чекали нас тут...
показати весь коментар
18.06.2025 18:44 Відповісти
За боївку наварено, змелено,
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав.
показати весь коментар
19.06.2025 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
показати весь коментар
18.06.2025 18:53 Відповісти
189 818 просмотров 27 сент. 2012 г.

1. Ми сьогодні сюди не запрошені, Не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені Нам не випадуть з рук. Приспів: Машингвери, штурмгевери, Відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя. Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці. Ми прийшли вже, гейя, гойя. 2. Ми питаєм, можливо, останній раз, Хто боївку продав. Чи не має часом серед смертних вас, Хто запроданцем став? 3. За боївку наварено, змелено, Але зрадник мовчав. За вікном на горісі зеленому Вітер ноги гойдав.
показати весь коментар
21.06.2025 04:03 Відповісти
Що у УПА було на висоті це служба атентати..
показати весь коментар
18.06.2025 19:07 Відповісти
А КДБ, чи МОССАД, та й багато інших ДЕРЖАВНИХ спецслужб й без відкритої війни цей самий атентат, замах, убивство - умисне вбивство політика чи іншої особи, яка займається громадською діяльністю, з політичних, ідеологічних чи військових причин НЕ ЧИНИЛИ?! То ж не варто на УПА посилатись, достатньо згадати партизан навіть радянських котрі робили те саме!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:49 Відповісти
Свинець не зміг переварити
показати весь коментар
18.06.2025 18:59 Відповісти
якщо це не постановка ФСБ....то чудово!
показати весь коментар
18.06.2025 18:43 Відповісти
ні..це не постанова,бо рюсская потвора ненавідіт усйо украінське,включно манкуртів-"хохлів"...дуже забагато роботи
показати весь коментар
18.06.2025 18:47 Відповісти
один из вариантов устранения своими собутыльниками дележка финансов не вижу причин учавствовать в этом нашему подполью расковать ради этого бесполезного мусора другое дело подрывать военных преступников и польза для фронта и на сердце приятно)))) в этом случае только только приятная новость
показати весь коментар
19.06.2025 13:05 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 18:50 Відповісти
Хто це? У нас зараз при владі ті у кого цей ноунейм ресторани зі шльондрами замовляв.
показати весь коментар
18.06.2025 18:53 Відповісти
Радісна звістка.
показати весь коментар
18.06.2025 18:55 Відповісти
зато порткі заслужив - ну просто агонь! )
показати весь коментар
18.06.2025 18:58 Відповісти
так то порткі...а я подумав, знову мальчік в трусіках.
показати весь коментар
18.06.2025 20:07 Відповісти
Таких пи...даров надо бы по три штуки в неделю показывать. Но все равно Героям Слава участникам спецоперации та велика пошана за нелегку працю!
показати весь коментар
18.06.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 19:02 Відповісти
Завдяки шоблі зеленского, зараз йде кровава терапія завдяки саме цим діям гниди, всеодне їба...і українці всеодне підтримують шакалів. Скіки ще потрібно крові тому кровавому дракону та йього виборцям щоб всім їм збагнути та застрелитись у кущах разом з хоч одним орком.
показати весь коментар
18.06.2025 19:40 Відповісти
Не згоден лише із тим що "завдяки", правильно - ЧЕРЕЗ НЬОГО та його шобли, котрі у своїх бажаннях "прошуку миру" в очах )(уйла (воно ж путін) зробили надто багато щоб послабити військову та економічну міць України, але як пересвідчились рашисти, сподіваючись швиденько захопити Україну - НЕДОСТАТНЬО!
показати весь коментар
19.06.2025 11:58 Відповісти
А с какого года война началась? Не напомнишь
показати весь коментар
19.06.2025 05:48 Відповісти
Саме так 19-го Зе прийшов до влади і відразу почав втілювати план капітуляції.А раніше 14-го журналісти його спімали на брехні,коли він збрехав коли в останнє був на рф.
показати весь коментар
19.06.2025 11:46 Відповісти
І це він зробив у прямому ефірі.. Зеленський під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» ввів в оману всіх громадян коли заявив про те, що він «не був в росії з початку війни. При цьому ще у травні-червні 2014 року він 4 рази літав у росію - про це свідчать дані про його перетин кордону
показати весь коментар
19.06.2025 11:50 Відповісти
Ти дату то повну читай "Люба Леонидовна", це ЗА ПІВТОРА МІСЯЦЯ ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО НАПАДУ стосовно танкового заводу, а по ракетах 2020 рік, то під час чиєго правління ця ганьба відбулась й спричинила бажання рашистів напасти повномасштабно бо їм здалось що Україна "дозріла" аби її швиденько захопити. Треба нагадати й те що з 2029 по 2021-й армія була скорочена на 40 тисяч за вказівкою Зеленського!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:53 Відповісти
Помилка - з 2019 по 2021-й!!!
показати весь коментар
19.06.2025 11:54 Відповісти
Я же об этом и говорю, что Порошенко с 2014 года ни хрена не делал. Ан нет, извините забылся, при нём склады взрывались, то есть наоборот уничтожал боеспособность Украины.
показати весь коментар
19.06.2025 16:11 Відповісти
На петлицях служби безпеки ОУН-УПА, були схрещені сокири... Зараз - меч... Але зрадників знищують кулі й вибухівка під сракою...
показати весь коментар
18.06.2025 19:02 Відповісти
Нехай не збідніє рука, що роздає такі подарунки.
показати весь коментар
18.06.2025 19:04 Відповісти
Глушник мабуть з дупи витягли !
показати весь коментар
18.06.2025 19:04 Відповісти
Увага: носіння одного капця може призвести до смерті 😁
показати весь коментар
18.06.2025 19:05 Відповісти
А як там, оті злодії, шуфрич, коломойський, та ще купа ригоАНАЛЬНИХ з їх помічниками??
Знову, чекають на портновські «гойдалки» від суддівських ??
Чи вони, уже вчинили, оте прикре самогубство, як Кирпа Кравченко Чечетов…??
показати весь коментар
18.06.2025 19:09 Відповісти
вже...майже дочекались.... призначений новий генпрокурор України руслан луґанскій.....

"всьо будіт харашо"-подумали різні шуфричі з баканаФФими та кулінічами з богуслаєвими.....
показати весь коментар
19.06.2025 09:28 Відповісти
НЕ ТАМ копають - і НЕ тих чистять.
Добре, якщо тренуються.
Гірше, якшо мелюзгою обмежуються.
МОССАД на мінімалках
показати весь коментар
18.06.2025 19:14 Відповісти
можливо, це жовта картка(чорна мітка) різним царьовим, маркавим, мураєвим, азіравим з януковічами.....
показати весь коментар
19.06.2025 09:30 Відповісти
А от цікаво, він посадовець, має мабуть і охорону, то її мабуть якось обійшли чи обдурили.

А всілякі кісєльови, мардани, соловойви і тд охорони не мають (********* хіба має, бо в неї чоловік дупутат). Може їх теж тойво? Це ще легше мабуть!
показати весь коментар
18.06.2025 19:15 Відповісти
Кожен отримає своє. Це принципова позиція якщо хочете щоб настав мир і порядок
показати весь коментар
18.06.2025 19:53 Відповісти
За кожного вбитого українця - бажаю, щоб здохло тисяча кацапів. Байдуже, яким способом. За кожну дитину - 2 тисячі. Про що й молюся кожного дня.
показати весь коментар
18.06.2025 20:08 Відповісти
"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата" Джерело: https://censor.net/ua/p3558666

Дуже сподобалось!!
показати весь коментар
18.06.2025 20:13 Відповісти
втішає те , що вдається закидувати зброю з ПБСами на ТОТ, з чого можно зробити висновок, що там є у наявності і пластит, і підривачі сповільненої дії.
показати весь коментар
18.06.2025 20:13 Відповісти
Ішака та усю зелену нечисть чекає така ж сама доля. Усе має свій час.
показати весь коментар
18.06.2025 20:21 Відповісти
Чекаємо, коли добрі дрони прилетять в останкіську телевежу, десь на рівні ресторану ************, пора ***** спускати на землю, при цьому щоб добріє асколкі попали в бошку і трішки підрихтували оскал **********, зачіску соловйова, та форму черепа мардаунту в районі нижньої щелепи, а то якось він дуже по дебільному виглядає, з таким виражєнієм морди ліца йому не те що ніхто грошей не дасть, а й місце під могилу в секторі для бомжів ніхто не виділить 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2025 20:26 Відповісти
ще носату недовірменку симоняншу ви забули))
показати весь коментар
19.06.2025 11:09 Відповісти
собаке собачья смерть!
показати весь коментар
18.06.2025 21:33 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
18.06.2025 21:42 Відповісти
Царьов наступний
показати весь коментар
19.06.2025 00:18 Відповісти
рабіновіч напружився
показати весь коментар
19.06.2025 09:50 Відповісти
Цікаво, чи буде час, можливості, натхнення у українців, коли причетність до "шлюхи урода" буде одним з законних приводів розмістити ±9 гр. Pb у головах тих "партійців"?
Може вже пізно?
показати весь коментар
19.06.2025 09:57 Відповісти
...добрі справи не мають терміну давності...
показати весь коментар
19.06.2025 11:49 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 10:42 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 11:04 Відповісти
"гарнюня" яка!! Так красиво лежить..
Всіх знайдемо. Всіх покараємо!
показати весь коментар
19.06.2025 11:08 Відповісти
І варто залишати записку- так буде з кожним...
показати весь коментар
19.06.2025 11:50 Відповісти
Не "скуцай", грицай!
показати весь коментар
19.06.2025 18:22 Відповісти
 
 