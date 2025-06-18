Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в окупованому Бердянську, - ГУР. ФОТОрепортаж
18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Хто такий Михайло Грицай
Як зазначається, Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.
Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.
Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.
Заочно повідомлено про державну зраду
Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).
"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у відомстві.
Це для тих хто кропає тут коментарі - навіщо підозра лєпсу, навіщо царьову.
А отак - не пройшло три роки і ага...
Нехай пам'ятають, скотиняки - нагорода знайде. хероя.
дуже був здивований як "позачергово" відправили до кабZДона зрадника-колаборанта ківу.....
дуже багато знав цей Покидьок...
а різні царьови та маркави(з Одеси) і до сих пір бігають по-московії.....
З квартирників починав, пдр.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
не чекали нас тут...
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав.
1. Ми сьогодні сюди не запрошені, Не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені Нам не випадуть з рук. Приспів: Машингвери, штурмгевери, Відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя. Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці. Ми прийшли вже, гейя, гойя. 2. Ми питаєм, можливо, останній раз, Хто боївку продав. Чи не має часом серед смертних вас, Хто запроданцем став? 3. За боївку наварено, змелено, Але зрадник мовчав. За вікном на горісі зеленому Вітер ноги гойдав.
Знову, чекають на портновські «гойдалки» від суддівських ??
Чи вони, уже вчинили, оте прикре самогубство, як Кирпа Кравченко Чечетов…??
"всьо будіт харашо"-подумали різні шуфричі з баканаФФими та кулінічами з богуслаєвими.....
Добре, якщо тренуються.
Гірше, якшо мелюзгою обмежуються.
МОССАД на мінімалках
А всілякі кісєльови, мардани, соловойви і тд охорони не мають (********* хіба має, бо в неї чоловік дупутат). Може їх теж тойво? Це ще легше мабуть!
Дуже сподобалось!!
Може вже пізно?
Всіх знайдемо. Всіх покараємо!