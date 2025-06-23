Росіяни дронами атакували Харківщину: поранено жінку, пошкоджено авто. ФОТОрепортаж

Російські військові дронами атакували Харківщину: в Івашках постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

с. Івашки

За даними слідства, 23 червня орієнтовно о 18:40 російська армія вдарила FPV-дроном по території приватного домоволодіння у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. 65-річна жінка отримала поранення та акубаротравму.

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м. Дергачі

Також сьогодні вдень ворожий ударний безпілотник атакував м. Дергачі. Пошкоджено скління у багатоквартирних будинках і три авто. Попередньо встановлено, що для удару війська рф використали БпЛА "Молния".







