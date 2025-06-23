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Россияне дронами атаковали Харьковщину: ранена женщина, повреждены автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные дронами атаковали Харьковскую область: в Ивашках пострадала мирная жительница.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Богодуховской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

с. Ивашки

По данным следствия, 23 июня ориентировочно в 18:40 российская армия ударила FPV-дроном по территории частного домовладения в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. 65-летняя женщина получила ранения и акубаротравму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сотрудничество с оккупантами к 7 годам заключения приговорили экс-сотрудницу Дергачевского горсовета, - прокуратура

г. Дергачи

Также сегодня днем вражеский ударный беспилотник атаковал г. Дергачи. Повреждено остекление в многоквартирных домах и три авто. Предварительно установлено, что для удара войска РФ использовали БпЛА "Молния".

Атака дронов россиян на Харьковскую область
Атака дронов россиян на Харьковскую область

Автор: 

Дергачи (18) Харьковская область (1171) Богодуховский район (69) Харьковский район (388) Ивашки (13)


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