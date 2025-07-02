Атака дронів на завод "Купол" в Іжевську: пошкоджено чотири цехи з виробництва БПЛА. ФОТО

Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі "Купол" в російському Іжевську після вчорашньої атаки українських дронів. Роботу підприємства зупинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними джерел, в екстрених службах регіону, внаслідок вчорашнього прильоту двох БПЛА по ІЕМЗ "Купол" було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

Як зазначається, один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Внаслідок цього обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.

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Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.

Як дізналася ASTRA, виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни.

Після атаки роботу підприємства було припинено.

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Загинуло троє співробітників "Купола", ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Раніше джерела повідомляли, що СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів.