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Новини Фото Атаки БпЛА по РФ
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Атака дронів на завод "Купол" в Іжевську: пошкоджено чотири цехи з виробництва БПЛА. ФОТО

Чотири цехи з виробництва БПЛА пошкоджено на заводі "Купол" в російському  Іжевську після вчорашньої атаки українських дронів. Роботу підприємства зупинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними джерел, в екстрених службах регіону, внаслідок вчорашнього прильоту двох БПЛА по ІЕМЗ "Купол" було пошкоджено будівлю 1-го корпусу, де виробляють безпілотники.

Як зазначається, один дрон влетів у вікно цеху 106, другий ударив у дах цеху 110 і вибухнув. Сталася пожежа. Внаслідок цього обвалилася покрівля будівлі на площі 1300 кв.м.

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Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем і випускають готові БПЛА.

 Як дізналася ASTRA, виробничий майданчик підприємства за цією адресою відповідає за розробку та виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у три зміни.

Після атаки роботу підприємства було припинено.

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Ураження дронами заводу в Іжевську
Ураження дронами заводу в Іжевську

Загинуло троє співробітників "Купола", ще 45 постраждали, з них 35 госпіталізовано.

Раніше джерела повідомляли, що СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів.

Автор: 

дрони (5032) Удари по РФ (394)


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Топ коментарі
+20
Це добре, але треба частіше і більше
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02.07.2025 18:06 Відповісти
+11
Так не погано, частіше так щоб вся кацапщина відчула що таке війна і насамперед це має бути москва.
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02.07.2025 18:11 Відповісти
+8
Там гламурно.
Коцапи відключили інтернет щоб дрони не прилетіли - в результаті дрони все одно прилетіли але не було повітряної тривоги.
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02.07.2025 18:10 Відповісти
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Це добре, але треба частіше і більше
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02.07.2025 18:06 Відповісти
набагато частіше і набагато більше, щоб кацапи взвили
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02.07.2025 18:14 Відповісти
Там гламурно.
Коцапи відключили інтернет щоб дрони не прилетіли - в результаті дрони все одно прилетіли але не було повітряної тривоги.
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02.07.2025 18:10 Відповісти
Сигнал повітряної тривоги передається наземними засобами та вмикаються гучномовці. Інтернет для цього справа десята
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02.07.2025 18:27 Відповісти
Так не погано, частіше так щоб вся кацапщина відчула що таке війна і насамперед це має бути москва.
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02.07.2025 18:11 Відповісти
то напевно тому сша допомогу перекрило, бо це не входить в їх "мирний план" узгоджений з путіним
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02.07.2025 18:12 Відповісти
Пошкоджено це коли пів будинку знесено
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02.07.2025 18:12 Відповісти
покоджено, це коли НЕ працює
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02.07.2025 18:17 Відповісти
3 кацапа забаранено і 45 виведено з ладу-непоганий результат. оскільки їхня оборонка в 3 зміни працює, то бий в любий час-не прогадаєш.
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02.07.2025 18:20 Відповісти
В принципі це один з найуспішніших ударів по кацооборонці.
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02.07.2025 18:24 Відповісти
А где всёпропальщики? 🤔
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02.07.2025 18:19 Відповісти
ильяш,скєла і бєгємот рера ще не на зміні, або методички читають, як діяти в подібних ситуаціях.
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02.07.2025 18:22 Відповісти
Ууууу, а де удари по Москві, уууу, а де удари по Бєлгороду, уууу, де удар "Зірки смерті" по мавзолею, ууууу....
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02.07.2025 18:22 Відповісти
чекають команди від андруши лавриненко.
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02.07.2025 18:55 Відповісти
Гарні новини від русні

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02.07.2025 18:31 Відповісти
І когось присмалили у мацкві (може того, що вище згадується):

https://streamable.com/hzh5bs
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02.07.2025 18:33 Відповісти
дуже хотілося щоб це був алєксандр міхньов. Думаю що він більш-менш регулярно з'являється на роботі у КБ "Стратім" по адресу вулиця Елєктродная, дом 2, строєніє 34 у москві. (55°45'16.0"N 37°45'04.5"
Давно самокати не вибухали.
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02.07.2025 19:06 Відповісти
@ "... ликвидирован начальник 5-й службы ФСБ Алексей Комков."
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02.07.2025 19:13 Відповісти
звідки інфа, шось порився не знайшов?
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02.07.2025 19:36 Відповісти
джерело одне, тому інфа потребує перевірки.
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02.07.2025 19:43 Відповісти
@ "Российские военные корреспонденты сообщают, что всего час назад в Крыму оперативники украинской военной разведки ликвидировали командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Ильдара Ахметова."

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02.07.2025 19:41 Відповісти
Можно повторить на бис..
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02.07.2025 18:40 Відповісти
Показали цехи цього заводу з середини...Дрончики -це вистава зелених і для зелених дебілів,не більше..
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02.07.2025 18:57 Відповісти
Версія від ворожого спєца:

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02.07.2025 19:04 Відповісти
судячі з того, що цей "спєц" вважає, що для пуску з катапульти потрібне шасі, а також що Ан-196 несе б\ч вагою 35-50 кілограмів, то він писав свій коментар замість уроків у школі.
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02.07.2025 19:12 Відповісти
Ех, ракету б туди ! Чи чотири !
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02.07.2025 19:22 Відповісти
Это я ж явно не с Украины до Ижевска долетело. На месте собрали и запустили. Ракеты бы Таурус, Тамагавки никогда бы так далеко не залетели. Перефразируя "пуля дура, штык молодец"...
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02.07.2025 19:26 Відповісти
 
 