Авто працівника оборонного підприємства підірвали в Одесі: затримано завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці суботи, 5 липня, вчинив теракт в Одесі.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту. Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

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Як повідомляє Офіс генпрокурора, за кермом транспортного засобу перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями.

Зазначається, що після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Втім, співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" розшукали та затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.

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