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Новини Фото Теракт в Одесі
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Авто працівника оборонного підприємства підірвали в Одесі: затримано завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці суботи, 5 липня, вчинив теракт в Одесі.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

затримання

Зазначається, що поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту. Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

Дивіться також: Автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік, - Нацполіція. ФОТО

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за кермом транспортного засобу перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями.

Зазначається, що після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Втім, співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" розшукали та затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що автомобіль вибухнув в Одесі, постраждав чоловік.

Читайте також: Вибух авто в Одесі кваліфіковано як спробу теракту, - СБУ

Автор: 

Одеса (5557) Одеська область (3372) СБУ (13084) теракт (1038) Одеський район (237)


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Топ коментарі
+6
Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Відповісти
+5
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Відповісти
+3
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Відповісти
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Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2025 21:15 Відповісти
Жаль шо немає такого закону, на який ви ссилаєтесь. То при йосьці сраліну був.
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05.07.2025 21:17 Відповісти
заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій

СБУ часом не підкаже - де можна купити вибухівку для "саморобного" вибухового пристрою.
Інакше ця інформація - для ідіотів - імітація киплячої діяльності СБУ...
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05.07.2025 20:59 Відповісти
Інгредієнти для вибухівки можна купити в будь-якій господарській крамниці. З детонаторами трохи складніше
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05.07.2025 21:15 Відповісти
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Відповісти
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N 6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
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05.07.2025 21:09 Відповісти
А слуги депудятли про це знають?
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05.07.2025 21:26 Відповісти
Та їм пох.
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05.07.2025 21:31 Відповісти
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Відповісти
Зараз Україна відповість к@ц@п@м відеозверненням Зеленського🤦‍♀️
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05.07.2025 21:05 Відповісти
не переживайте за затриманого. його тихенько обміняють на якогось терпилу
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05.07.2025 21:10 Відповісти
А під тєрпілою, кого маєш на увазі?
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05.07.2025 21:29 Відповісти
Не вбили при затриманні? Шкода.
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05.07.2025 21:13 Відповісти
"...завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя..." Джерело: https://censor.net/ua/p3561738

В Адесє не знайшлося свого запроданця?
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05.07.2025 21:15 Відповісти
Вибухівку в задницю і хай летить в рашку за баблом.
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05.07.2025 21:16 Відповісти
Конечно расстрелять надо эту свинособаку! И только расстрелять. Не ждать когда его обменяют!
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05.07.2025 21:17 Відповісти
 
 