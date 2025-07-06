РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку до Таганрога чи Ростова, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Росія перекидає велику кількість вантажівок з живою силою із Запорізького напрямку через Маріуполь у Таганрог чи Ростов (РФ).

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 20 вантажівок в колоні з Росгвардією та автобусами (Газелі). Наші довели до Таганрогу, але, судячи по маршруту, рухались на залізницю", - йдеться в повідомленні.

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Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Суми.

"З урахуванням покращення нашого положення та погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?" - зазначив він.

Щодо складу зазначається, що це – "збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців".

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