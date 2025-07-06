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РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку до Таганрога чи Ростова, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
Росія перекидає велику кількість вантажівок з живою силою із Запорізького напрямку через Маріуполь у Таганрог чи Ростов (РФ).
Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 20 вантажівок в колоні з Росгвардією та автобусами (Газелі). Наші довели до Таганрогу, але, судячи по маршруту, рухались на залізницю", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Суми.
"З урахуванням покращення нашого положення та погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?" - зазначив він.
Щодо складу зазначається, що це – "збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців".
Топ коментарі
+10 Begemot Pepa
показати весь коментар06.07.2025 14:47 Відповісти Посилання
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.07.2025 15:02 Відповісти Посилання
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.07.2025 14:45 Відповісти Посилання
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то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?
хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
"Поки не було Інтернет - тільки твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти сам заявляєш про це на весь світ...".
я знайшов тебе!
відчайдушний фанат бидло марафону!
скільки зелений дегенерат мародер андрющенко платить своїм міньйонам?
як, взагалі, справи у ждунів "на украінє"?
Щодо Кавказу - для "ґордих ґорцев" кримінальне панування на базарах кацапії - "понад усе".
Будуть захоплювати Таганрог чи Ростов?