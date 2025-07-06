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Новини Фото Військова техніка
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РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку до Таганрога чи Ростова, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Росія перекидає велику кількість вантажівок з живою силою із Запорізького напрямку через Маріуполь у Таганрог чи Ростов (РФ).

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 20 вантажівок в колоні з Росгвардією та автобусами (Газелі). Наші довели до Таганрогу, але, судячи по маршруту, рухались на залізницю", - йдеться в повідомленні.

РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку

Також дивіться: Фіксується шалений трафік військової техніки з РФ через Новоазовськ у Маріуполь. ФОТО

Андрющенко припустив, що ворог може перекидати підкріплення на Суми.

"З урахуванням покращення нашого положення та погіршення ситуації на півночі для них - підкріплення на Суми?" - зазначив він.

Щодо складу зазначається, що це – "збірна солянка, включаючи підрозділ кавказців".

Дивіться: РФ перекидає нову військову техніку з Криму до Курської області, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18112) Маріуполь (3256) Донецька область (9000) Андрющенко Петро (700) Маріупольський район (51)


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Топ коментарі
+10
андрющенко, зелений дегенерат!
то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?

хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
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06.07.2025 14:47 Відповісти
+6
20 вантажівок це ніпрощо в сьогоднішніх маштабах. Можливо звичайна ротація або замилювання очей
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06.07.2025 15:02 Відповісти
+5
То саме на марші їх накрити - нє?
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06.07.2025 14:45 Відповісти
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То саме на марші їх накрити - нє?
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06.07.2025 14:45 Відповісти
андрющенко, зелений дегенерат!
то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?

хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
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06.07.2025 14:47 Відповісти
Чого ти верещиш? Скільки могли - стільки слідкували... Можливо, радіус дії БПЛА не дав можливості вести далі спостереження... А подібні перекидання військ - звичайна практика при веденні бойових дій - якісь підрозділи виводяться з фронту у ближній тил, поповнюються ************, зброєю, і перекидаються на іншу ділянку, через тилові райони, щоб не було загрози вогневого удару противника...
"Поки не було Інтернет - тільки твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти сам заявляєш про це на весь світ...".
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06.07.2025 15:17 Відповісти
нарешті!
я знайшов тебе!
відчайдушний фанат бидло марафону!
скільки зелений дегенерат мародер андрющенко платить своїм міньйонам?
як, взагалі, справи у ждунів "на украінє"?
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06.07.2025 15:25 Відповісти
З самого початку війни говорив,що Україну спасти,реально, може два варіанти,переший ---це ПОМІЧ вузькоглазих **братів**(китай) і другий--це пробудження Кавказу. Дай Боже,щоб хоч одне справдилось!!! Амінь!!
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06.07.2025 14:57 Відповісти
Тільки Бог може спасти, але потрібно покаятись і навернутись
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06.07.2025 15:01 Відповісти
Кликати на поміч "вузькооких" це все одно, що кликати сарану допомогти зібрати врожай.
Щодо Кавказу - для "ґордих ґорцев" кримінальне панування на базарах кацапії - "понад усе".
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06.07.2025 15:46 Відповісти
А може будуть брать і Баку " за три дня"?
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06.07.2025 14:57 Відповісти
20 вантажівок це ніпрощо в сьогоднішніх маштабах. Можливо звичайна ротація або замилювання очей
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06.07.2025 15:02 Відповісти
От потужний блогер
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06.07.2025 15:07 Відповісти
Пилять, одні розвідники - та потужні які. Отак і країна - віддали шакалам, а вони лохів бусіфікують, фронт, цвинтар.
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06.07.2025 15:07 Відповісти
РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку до Таганрога чи Ростова

Будуть захоплювати Таганрог чи Ростов?
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06.07.2025 15:16 Відповісти
под носом в ВСУ у манголакацапа рф сырника бурята катаются как хотят и никто не трогает ни мадяра никого........
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06.07.2025 15:27 Відповісти
Віщун Буданов мовчить.Чи то зорі мляво світили,чи карти неправильні попались
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06.07.2025 15:33 Відповісти
Чи суботня кава в Ялті виявилась занадто міцною...
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06.07.2025 15:48 Відповісти
 
 