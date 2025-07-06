РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления в Таганрог или Ростов, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой с Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами ("газели"). Наши довели до Таганрога, но, судя по маршруту, двигались к железной дороге", - говорится в сообщении.

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Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумы.

"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них - подкрепление на Сумы?" - отметил он.

Относительно состава, отмечается, что это - "сборная солянка, включая подразделение кавказцев".

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