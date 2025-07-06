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Новости Фото Военная техника
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РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления в Таганрог или Ростов, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой с Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами ("газели"). Наши довели до Таганрога, но, судя по маршруту, двигались к железной дороге", - говорится в сообщении.

РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления

Также смотрите: Фиксируется огромный трафик военной техники из РФ через Новоазовск в Мариуполь. ФОТО

Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумы.

"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них - подкрепление на Сумы?" - отметил он.

Относительно состава, отмечается, что это - "сборная солянка, включая подразделение кавказцев".

Смотрите: РФ перебрасывает новую военную технику из Крыма в Курскую область, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19960) Мариуполь (5738) Донецкая область (10183) Андрющенко Петр (588) Мариупольский район (49)


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Топ комментарии
+11
андрющенко, зелений дегенерат!
то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?

хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
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06.07.2025 14:47 Ответить
+9
20 вантажівок це ніпрощо в сьогоднішніх маштабах. Можливо звичайна ротація або замилювання очей
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06.07.2025 15:02 Ответить
+8
То саме на марші їх накрити - нє?
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06.07.2025 14:45 Ответить
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То саме на марші їх накрити - нє?
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06.07.2025 14:45 Ответить
Тоді ми підемо у наступ під Запоріжжям.
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06.07.2025 16:39 Ответить
андрющенко, зелений дегенерат!
то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?

хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
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06.07.2025 14:47 Ответить
Чого ти верещиш? Скільки могли - стільки слідкували... Можливо, радіус дії БПЛА не дав можливості вести далі спостереження... А подібні перекидання військ - звичайна практика при веденні бойових дій - якісь підрозділи виводяться з фронту у ближній тил, поповнюються ************, зброєю, і перекидаються на іншу ділянку, через тилові райони, щоб не було загрози вогневого удару противника...
"Поки не було Інтернет - тільки твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти сам заявляєш про це на весь світ...".
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06.07.2025 15:17 Ответить
нарешті!
я знайшов тебе!
відчайдушний фанат бидло марафону!
скільки зелений дегенерат мародер андрющенко платить своїм міньйонам?
як, взагалі, справи у ждунів "на украінє"?
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06.07.2025 15:25 Ответить
А тебе й шукать не треба... Дурня здалеку видно...
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06.07.2025 16:51 Ответить
Йди служити і в тебе буде все нормально і забезпечення, і повага авторитетної частини нашого суспільства, і за кордон у відпустку відпускають, хоча кацапські лишньохромосомі тролі на сайті мені говорили що у нас як конслагерь і військових за кордон не пускають, але оце уже 6 день катаюсь по Європі і випустили без питань! А так сидячи в постійному страху звісно "офігітельно" не проіснуєш!
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06.07.2025 16:32 Ответить
Це ж від підрозділу залежить. Не всім везе.
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06.07.2025 16:39 Ответить
З самого початку війни говорив,що Україну спасти,реально, може два варіанти,переший ---це ПОМІЧ вузькоглазих **братів**(китай) і другий--це пробудження Кавказу. Дай Боже,щоб хоч одне справдилось!!! Амінь!!
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06.07.2025 14:57 Ответить
Тільки Бог може спасти, але потрібно покаятись і навернутись
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06.07.2025 15:01 Ответить
Кликати на поміч "вузькооких" це все одно, що кликати сарану допомогти зібрати врожай.
Щодо Кавказу - для "ґордих ґорцев" кримінальне панування на базарах кацапії - "понад усе".
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06.07.2025 15:46 Ответить
А може будуть брать і Баку " за три дня"?
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06.07.2025 14:57 Ответить
20 вантажівок це ніпрощо в сьогоднішніх маштабах. Можливо звичайна ротація або замилювання очей
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06.07.2025 15:02 Ответить
От потужний блогер
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06.07.2025 15:07 Ответить
Пилять, одні розвідники - та потужні які. Отак і країна - віддали шакалам, а вони лохів бусіфікують, фронт, цвинтар.
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06.07.2025 15:07 Ответить
РФ перекидає живу силу із Запорізького напрямку до Таганрога чи Ростова

Будуть захоплювати Таганрог чи Ростов?
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06.07.2025 15:16 Ответить
под носом в ВСУ у манголакацапа рф сырника бурята катаются как хотят и никто не трогает ни мадяра никого........
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06.07.2025 15:27 Ответить
Віщун Буданов мовчить.Чи то зорі мляво світили,чи карти неправильні попались
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06.07.2025 15:33 Ответить
Чи суботня кава в Ялті виявилась занадто міцною...
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06.07.2025 15:48 Ответить
 
 