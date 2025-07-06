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РФ перебрасывает живую силу с Запорожского направления в Таганрог или Ростов, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой с Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).
Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами ("газели"). Наши довели до Таганрога, но, судя по маршруту, двигались к железной дороге", - говорится в сообщении.
Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумы.
"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них - подкрепление на Сумы?" - отметил он.
Относительно состава, отмечается, что это - "сборная солянка, включая подразделение кавказцев".
Топ комментарии
+11 Begemot Pepa
показать весь комментарий06.07.2025 14:47 Ответить Ссылка
+9 ALEX SUROVV #593022
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+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.07.2025 14:45 Ответить Ссылка
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то, звідки та куди?
до ростова, чи таганрога?
і чому з саме з запоріжжя?
хочу всім нагадати!
що, цьому зеленому утирку ми забезпечуємо, афігітєльне існування під час війни, на відміну, від кожного з нас!!!!
"Поки не було Інтернет - тільки твої близькі знали, який ти недоумок... Тепер ти сам заявляєш про це на весь світ...".
я знайшов тебе!
відчайдушний фанат бидло марафону!
скільки зелений дегенерат мародер андрющенко платить своїм міньйонам?
як, взагалі, справи у ждунів "на украінє"?
Щодо Кавказу - для "ґордих ґорцев" кримінальне панування на базарах кацапії - "понад усе".
Будуть захоплювати Таганрог чи Ростов?