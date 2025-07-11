Сибіга обговорив із конгресменами-республіканцями посилення ППО України та нові санкції проти РФ. ФОТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з конгресменами-республіканцями з Палати представників Конгресу США. Серед іншого під час зустрічі йшлося про посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Був радий зустрітися з членами Палати представників Конгресу США Ендрю Гарбаріно, Девідом Джойсом, Майком Тернером та Енн Вагнер. Підтвердив відданість України досягненню справедливого миру та поінформував їх про посилення терору проти цивільних людей з боку Росії. Москва відкидає режим припинення вогню та посилює повітряні удари у відповідь на всі конструктивні мирні пропозиції України", - розповів міністр.

Сторони обговорили нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України та наступні кроки для посилення тиску на Росію, включаючи нові жорсткі санкції США, спрямовані на позбавлення російської військової машини фінансування.

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"Ми вдячні Конгресу США та обом партіям за їхню непохитну підтримку України в нашій обороні від російської агресії. Я вітаю позитивні сигнали від Конгресу щодо готовності підтримувати та розширювати взаємовигідну оборонну співпрацю з Україною", - заявив Сибіга.

Міністр додав, що Україна готова ділитися своїми знаннями і технологіями. Глава МЗС також наголосив, що міцне українсько-американське стратегічне партнерство має фундаментальне значення для трансатлантичного миру і безпеки.

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