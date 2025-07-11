Сибига обсудил с конгрессменами-республиканцами усиление ПВО Украины и новые санкции против РФ. ФОТО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с конгрессменами-республиканцами из Палаты представителей Конгресса США. Среди прочего во время встречи речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на Россию.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Был рад встретиться с членами Палаты представителей Конгресса США Эндрю Гарбарино, Дэвидом Джойсом, Майком Тернером и Энн Вагнер. Подтвердил приверженность Украины достижению справедливого мира и проинформировал их об усилении террора против гражданских людей со стороны России. Москва отвергает режим прекращения огня и усиливает воздушные удары в ответ на все конструктивные мирные предложения Украины", - рассказал министр.
Стороны обсудили насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на Россию, включая новые жесткие санкции США, направленные на лишение российской военной машины финансирования.
"Мы благодарны Конгрессу США и обеим партиям за их непоколебимую поддержку Украины в нашей обороне от российской агрессии. Я приветствую позитивные сигналы от Конгресса о готовности поддерживать и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с Украиной", - заявил Сибига.
Министр добавил, что Украина готова делиться своими знаниями и технологиями. Глава МИД также подчеркнул, что крепкое украинско-американское стратегическое партнерство имеет фундаментальное значение для трансатлантического мира и безопасности.
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