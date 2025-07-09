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Новости Санкции США против России
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Конгресс США готов принять новые санкции против РФ, - Politico

В Конгрессе есть готовность к принятию новых санкций против России

В среду, 9 июля, ведущие лидеры Республиканской партии в Конгрессе США - спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун - заявили, что готовы "двигаться вперед с новыми санкциями против РФ".

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующие заявления лидеры Конгресса озвучили после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов "оказать давление на Москву, чтобы прекратить войну в Украине".

"Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно говорить о посредничестве мира, и я думаю, что мы должны отправить ему сообщение - это мое мнение", - сказал Джонсон.

В свою очередь, Джон Тун отметил "существенный прогресс" в сотрудничестве с Белым домом над законопроектом. По его словам, этот законопроект "усилит рычаги влияния президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию в Украине".

Тун заявил в зале заседаний Сената, что ожидает, что законопроект будет готов к рассмотрению в его палате в ближайшие недели перед тем, как сенаторы уйдут на летний перерыв в августе.

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"Республиканцы в Сенате стремятся работать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы этот законопроект был принят Конгрессом и передан на подпись президенту", - сказал американский законодатель.

Politico отмечает, что законопроект о санкциях, авторами которого являются сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, уже имеет более 80 сторонников. Но Тюн ждал четкого сигнала от Трампа, прежде чем двигаться дальше, сказано в статье.

Издание напоминает, что накануне сенатор Грэм заявил, что предоставил Трампу дополнительный механизм "гибкости", на случай, если тот решит отменить санкции в рамках переговоров о прекращении огня и заключения мирного соглашения, чтобы "снять беспокойство Белого дома".

Со своей стороны, спикер Джонсон сказал, что его не информировали о деталях законопроекта, но добавил, что Палата представителей заинтересована в принятии соответствующего решения.

Читайте также: Грэм ожидает, что Сенат вынесет на голосование законопроект о санкциях против РФ

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Пришло время изменить правила игры для Путина и тех, кто поддерживает его военную машину, - сенатор Грэм

Автор: 

Конгресс США (1256) россия (96534) санкции (11621) Джонсон Майк (136)


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Топ комментарии
+3
Одинадцятий рік звіздьож про санкції, а параша збільшує виробництво зброї. Краще б кукли Вуду застосовували рижі.
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09.07.2025 22:04 Ответить
+3
Не пишіть йому. Краще заспамте.
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09.07.2025 22:25 Ответить
+2
законопроєкт буде готовий найближчими тижнями...

бгг. Ви їм хоч мито введіть 10%, як для України...
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09.07.2025 22:04 Ответить
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Шото Трамп чихнув не в ту сторону - і кажуть демократія демократія
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09.07.2025 22:03 Ответить
Андрей Реванш #609919

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.07.2025
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09.07.2025 22:08 Ответить
Одинадцятий рік звіздьож про санкції, а параша збільшує виробництво зброї. Краще б кукли Вуду застосовували рижі.
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09.07.2025 22:04 Ответить
законопроєкт буде готовий найближчими тижнями...

бгг. Ви їм хоч мито введіть 10%, як для України...
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09.07.2025 22:04 Ответить
Молоток - возродився як Фенікс з вогню - діма маліков - так
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09.07.2025 22:17 Ответить
кацап, ти не бійся, прийде час і твоє місто стане мертвим
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09.07.2025 22:19 Ответить
ти з усть-пєрдяєвкі, мордовії - саме тому і виступаєш проти мобілізації українців
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09.07.2025 22:23 Ответить
Не пишіть йому. Краще заспамте.
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09.07.2025 22:25 Ответить
а ось і "розпакування" кацапа, ти морда російська навіть не палишся
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09.07.2025 22:25 Ответить
Хоть би до вересня, не забарилися… Бо там, ще дітям до школи, треба йти!!
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09.07.2025 22:08 Ответить
а забанити мореплавство для 500 суден тіньового флоту - слабо? Легше придумати нові непрацюючі санкції з пафосними заголовками і невідомими механізмами?

Бачили вже, як сша з китаєм грали в тарифи. Вірю-повірив, що от саме зараз 500% мита налякають китай з індією.
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09.07.2025 22:10 Ответить
Сомнительно что введут реальные санкции против Индии и Китая. У них сейчас золотое время. Бензоколонка Европы стала их бензоколонкой. Нужно снизить цену кацапской нефти до 20 долларов и у них вообще наступит рай.
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09.07.2025 22:12 Ответить
Штати вводили тариф 260% проти Китаю, і чим закінчилось? А тепер 500% проти Китаю та Індії
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09.07.2025 22:20 Ответить
Я теж готовий! 😊 Стати мільйонером наприклад. Доларовим. От лише всі ми знаємо, що попри найвищу готовність я ним ніколи не стану. 😂
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09.07.2025 22:22 Ответить
Як кажуть, бажати це не шкідливо.
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09.07.2025 22:37 Ответить
дії guys дії!
not words...
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09.07.2025 22:23 Ответить
 
 