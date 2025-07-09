Конгресс США готов принять новые санкции против РФ, - Politico

В среду, 9 июля, ведущие лидеры Республиканской партии в Конгрессе США - спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун - заявили, что готовы "двигаться вперед с новыми санкциями против РФ".

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующие заявления лидеры Конгресса озвучили после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов "оказать давление на Москву, чтобы прекратить войну в Украине".

"Владимир Путин продемонстрировал нежелание быть разумным и серьезно говорить о посредничестве мира, и я думаю, что мы должны отправить ему сообщение - это мое мнение", - сказал Джонсон.

В свою очередь, Джон Тун отметил "существенный прогресс" в сотрудничестве с Белым домом над законопроектом. По его словам, этот законопроект "усилит рычаги влияния президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию в Украине".

Тун заявил в зале заседаний Сената, что ожидает, что законопроект будет готов к рассмотрению в его палате в ближайшие недели перед тем, как сенаторы уйдут на летний перерыв в августе.

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"Республиканцы в Сенате стремятся работать с Палатой представителей и Белым домом, чтобы этот законопроект был принят Конгрессом и передан на подпись президенту", - сказал американский законодатель.

Politico отмечает, что законопроект о санкциях, авторами которого являются сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, уже имеет более 80 сторонников. Но Тюн ждал четкого сигнала от Трампа, прежде чем двигаться дальше, сказано в статье.

Издание напоминает, что накануне сенатор Грэм заявил, что предоставил Трампу дополнительный механизм "гибкости", на случай, если тот решит отменить санкции в рамках переговоров о прекращении огня и заключения мирного соглашения, чтобы "снять беспокойство Белого дома".

Со своей стороны, спикер Джонсон сказал, что его не информировали о деталях законопроекта, но добавил, что Палата представителей заинтересована в принятии соответствующего решения.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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