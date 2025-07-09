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Новини Санкції США проти Росії
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Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ, - Politico

У Конгресі є готовність до ухвалення нових санкцій проти Росії

У середу, 9 липня, провідні лідери Республіканської партії в Конгресі США - спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що готові "рухатися вперед з новими санкціями проти РФ". 

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні заяви лідери Конгресу озвучили після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "чинити тиск на Мосу, щоб припинити війну в Україні".

"Володимир Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про посередництво миру, і я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення - це моя думка", - сказав Джонсон.

Своєю чергою Джон Тун відзначив "суттєвий прогрес" у співпраці з Білим домом над законопроєктом. За його словами, цей законопроєкт "посилить важелі впливу президента Трампа за столом переговорів і допоможе покласти край кровопролиттю в Україні".

Тун заявив у залі засідань Сенату, що очікує на те, що законопроєкт буде готовий до розгляду в його палаті найближчими тижнями перед тим, як сенатори підуть на літню перерву у серпні.

Читайте також: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT

"Республіканці в Сенаті прагнуть працювати з Палатою представників і Білим домом, щоб цей законопроєкт був прийнятий Конгресом та переданий на підпис президенту",- сказав американський законодавець.

Politico зазначає, що законопроєкт про санкції, авторами якого сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем та сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, уже має понад 80 прихильників. Але Тюн чекав чіткого сигналу від Трампа, перш ніж рухатися далі, сказано в статті.

Видання нагадує, що напередодні сенатор Грем заявив, що надав Трампу додатковий механізм "гнучкості", на випадок, якщо той вирішить скасувати санкції в межах переговорів щодо припинення вогню та укладення мирної угоди, щоби "зняти занепокоєння Білого дому".

Зі свого боку спікер Джонсон сказав, що його не інформували про деталі законопроєкту, але додав, що Палата представників зацікавлена у прийнятті відповідного рішення.

Читайте також: Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також: Настав час змінити правила гри для Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, - сенатор Грем

Автор: 

Конгрес США (1251) росія (66611) санкції (12328) Джонсон Майк (143)


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Топ коментарі
+3
Не пишіть йому. Краще заспамте.
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09.07.2025 22:25 Відповісти
+2
Одинадцятий рік звіздьож про санкції, а параша збільшує виробництво зброї. Краще б кукли Вуду застосовували рижі.
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09.07.2025 22:04 Відповісти
+2
ти з усть-пєрдяєвкі, мордовії - саме тому і виступаєш проти мобілізації українців
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09.07.2025 22:23 Відповісти
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Шото Трамп чихнув не в ту сторону - і кажуть демократія демократія
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09.07.2025 22:03 Відповісти
Андрей Реванш #609919

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 09.07.2025
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09.07.2025 22:08 Відповісти
Одинадцятий рік звіздьож про санкції, а параша збільшує виробництво зброї. Краще б кукли Вуду застосовували рижі.
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09.07.2025 22:04 Відповісти
законопроєкт буде готовий найближчими тижнями...

бгг. Ви їм хоч мито введіть 10%, як для України...
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09.07.2025 22:04 Відповісти
Молоток - возродився як Фенікс з вогню - діма маліков - так
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09.07.2025 22:17 Відповісти
кацап, ти не бійся, прийде час і твоє місто стане мертвим
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09.07.2025 22:19 Відповісти
ти з усть-пєрдяєвкі, мордовії - саме тому і виступаєш проти мобілізації українців
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09.07.2025 22:23 Відповісти
Не пишіть йому. Краще заспамте.
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09.07.2025 22:25 Відповісти
а ось і "розпакування" кацапа, ти морда російська навіть не палишся
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09.07.2025 22:25 Відповісти
Хоть би до вересня, не забарилися… Бо там, ще дітям до школи, треба йти!!
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09.07.2025 22:08 Відповісти
а забанити мореплавство для 500 суден тіньового флоту - слабо? Легше придумати нові непрацюючі санкції з пафосними заголовками і невідомими механізмами?

Бачили вже, як сша з китаєм грали в тарифи. Вірю-повірив, що от саме зараз 500% мита налякають китай з індією.
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09.07.2025 22:10 Відповісти
Сомнительно что введут реальные санкции против Индии и Китая. У них сейчас золотое время. Бензоколонка Европы стала их бензоколонкой. Нужно снизить цену кацапской нефти до 20 долларов и у них вообще наступит рай.
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09.07.2025 22:12 Відповісти
Штати вводили тариф 260% проти Китаю, і чим закінчилось? А тепер 500% проти Китаю та Індії
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09.07.2025 22:20 Відповісти
Я теж готовий! 😊 Стати мільйонером наприклад. Доларовим. От лише всі ми знаємо, що попри найвищу готовність я ним ніколи не стану. 😂
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09.07.2025 22:22 Відповісти
Як кажуть, бажати це не шкідливо.
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09.07.2025 22:37 Відповісти
дії guys дії!
not words...
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09.07.2025 22:23 Відповісти
 
 