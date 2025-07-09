Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ, - Politico

У середу, 9 липня, провідні лідери Республіканської партії в Конгресі США - спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявили, що готові "рухатися вперед з новими санкціями проти РФ".

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідні заяви лідери Конгресу озвучили після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "чинити тиск на Мосу, щоб припинити війну в Україні".

"Володимир Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про посередництво миру, і я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення - це моя думка", - сказав Джонсон.

Своєю чергою Джон Тун відзначив "суттєвий прогрес" у співпраці з Білим домом над законопроєктом. За його словами, цей законопроєкт "посилить важелі впливу президента Трампа за столом переговорів і допоможе покласти край кровопролиттю в Україні".

Тун заявив у залі засідань Сенату, що очікує на те, що законопроєкт буде готовий до розгляду в його палаті найближчими тижнями перед тим, як сенатори підуть на літню перерву у серпні.

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"Республіканці в Сенаті прагнуть працювати з Палатою представників і Білим домом, щоб цей законопроєкт був прийнятий Конгресом та переданий на підпис президенту",- сказав американський законодавець.

Politico зазначає, що законопроєкт про санкції, авторами якого сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем та сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, уже має понад 80 прихильників. Але Тюн чекав чіткого сигналу від Трампа, перш ніж рухатися далі, сказано в статті.

Видання нагадує, що напередодні сенатор Грем заявив, що надав Трампу додатковий механізм "гнучкості", на випадок, якщо той вирішить скасувати санкції в межах переговорів щодо припинення вогню та укладення мирної угоди, щоби "зняти занепокоєння Білого дому".

Зі свого боку спікер Джонсон сказав, що його не інформували про деталі законопроєкту, але додав, що Палата представників зацікавлена у прийнятті відповідного рішення.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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