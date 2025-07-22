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Новини Фото Візит Барро до України
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Барро відвідав Харків після поїздки до прифронтових Сум. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків після візиту до прифронтових Сум.

Про це повідомив Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Франції Барро відвідав Харків після Сум

За його словами, Барро став першим главою МЗС країни-партнера, який побував у Сумах.

У Харкові міністр побачив наслідки російських атак по житловій та цивільній інфраструктурі.

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми - не одні. Наше завдання - мобілізувати максимальну міжнародну підтирмку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", - зазначив Сибіга.

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Глава МЗС Франції Барро відвідав Харків після Сум
Глава МЗС Франції Барро відвідав Харків після Сум
Глава МЗС Франції Барро відвідав Харків після Сум

Він також подякував за підтримку України президентові Франції Емманюелю Макрону та французькому народу.

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Автор: 

Харків (5796) Харківська область (1333) Харківський район (451) Барро Жан-Ноель (53)


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А що вже Єрмак голова МЗС?
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22.07.2025 15:18 Відповісти
На фото Сибіга .
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22.07.2025 15:23 Відповісти
А що вже Сибіга не міністр? Швидко ОП керує.
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22.07.2025 15:48 Відповісти
А що це, млять, за посада така у Сибіги - заступник голови МЗС України? Адміни, ви що там - укололися?
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22.07.2025 16:27 Відповісти
Із Вікі
Сибіга Андрій Іванович15-й Міністр закордонних справ УкраїниНині на посадіНа посаді з5 вересня 2024
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22.07.2025 16:44 Відповісти
 
 