Барро відвідав Харків після поїздки до прифронтових Сум. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків після візиту до прифронтових Сум.

Про це повідомив Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Барро став першим главою МЗС країни-партнера, який побував у Сумах.

У Харкові міністр побачив наслідки російських атак по житловій та цивільній інфраструктурі.

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми - не одні. Наше завдання - мобілізувати максимальну міжнародну підтирмку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", - зазначив Сибіга.

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Він також подякував за підтримку України президентові Франції Емманюелю Макрону та французькому народу.

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