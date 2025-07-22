Барро відвідав Харків після поїздки до прифронтових Сум. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою відвідав Харків після візиту до прифронтових Сум.
Про це повідомив Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Барро став першим главою МЗС країни-партнера, який побував у Сумах.
У Харкові міністр побачив наслідки російських атак по житловій та цивільній інфраструктурі.
"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми - не одні. Наше завдання - мобілізувати максимальну міжнародну підтирмку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", - зазначив Сибіга.
Він також подякував за підтримку України президентові Франції Емманюелю Макрону та французькому народу.
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Сибіга Андрій Іванович15-й Міністр закордонних справ УкраїниНині на посадіНа посаді з5 вересня 2024