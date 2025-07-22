Барро посетил Харьков после поездки в прифронтовые Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой посетил Харьков после визита в прифронтовые Сумы.

Об этом сообщил Сибига в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Барро стал первым главой МИД страны-партнера, который побывал в Сумах.

В Харькове министр увидел последствия российских атак по жилой и гражданской инфраструктуре.

"Такие визиты крайне важны. Они демонстрируют нашим людям, что мы - не одни. Наша задача - мобилизовать максимальную международную поддержку для людей здесь и в других городах и общинах, которые постоянно подвергаются российским ударам. Усилить воздушный щит и увеличить устойчивость перед зимой. Мы обсудили все это", - отметил Сибига.

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Он также поблагодарил за поддержку Украины президента Франции Эмманюэля Макрона и французский народ.

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