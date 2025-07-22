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Барро посетил Харьков после поездки в прифронтовые Сумы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой посетил Харьков после визита в прифронтовые Сумы.

Об этом сообщил Сибига в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Франции Барро посетил Харьков после Сум

По его словам, Барро стал первым главой МИД страны-партнера, который побывал в Сумах.

В Харькове министр увидел последствия российских атак по жилой и гражданской инфраструктуре.

"Такие визиты крайне важны. Они демонстрируют нашим людям, что мы - не одни. Наша задача - мобилизовать максимальную международную поддержку для людей здесь и в других городах и общинах, которые постоянно подвергаются российским ударам. Усилить воздушный щит и увеличить устойчивость перед зимой. Мы обсудили все это", - отметил Сибига.

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Глава МИД Франции Барро посетил Харьков после Сум
Глава МИД Франции Барро посетил Харьков после Сум
Глава МИД Франции Барро посетил Харьков после Сум

Он также поблагодарил за поддержку Украины президента Франции Эмманюэля Макрона и французский народ.

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Автор: 

Харьков (7673) Харьковская область (1316) Харьковский район (445) Барро Жан-Ноэль (53)


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А що вже Єрмак голова МЗС?
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22.07.2025 15:18 Ответить
На фото Сибіга .
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22.07.2025 15:23 Ответить
А що вже Сибіга не міністр? Швидко ОП керує.
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22.07.2025 15:48 Ответить
А що це, млять, за посада така у Сибіги - заступник голови МЗС України? Адміни, ви що там - укололися?
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22.07.2025 16:27 Ответить
 
 