"Змінимося або помремо": у Києві та низці міст України третій день протести проти закону про НАБУ та САП. ФОТОрепортаж

Увечері 24 липня у Києві та багатьох інших містах України третій день тривають масові акції протесту проти закону № 12414, що фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, Громадське та Укрінформ.

У Києві люди закликають депутатів не зволікати та якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень антикорупційних структур.

Люди вигукують: "Приймайте закон". Учасники протесту також вигукують "На фронті немає канікул", "Корупція вбиває" та "Ганьба".

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Акція протесту у Києві 24 липня













Акція протесту у Вінниці зібрала представників активної молоді міста та області, які прийшли, щоб висловити свою позицію стосовно обмежень незалежності антикорупційних органів.

Вони тримали саморобні картонні плакати із гаслами" Хто за мене переписує закони й порядки? "," Поверніть контроль народу"," НАБУ. Сап, рятуй ASAP", "вимагаємо дій, а не відмазок" тощо.

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Протест у Вінниці





У Тернополі вже втретє відбувається акція протесту біля будівлі Тернопільської облради та ОВА у центрі міста. Сьогодні зібралося близько 200 людей. Вони вигукували "Руки геть від НАБУ", "Відпустка відміняється –– скасовуйте правки", в також співали українські пісні. Автівки, які проїздили повз акцію протесту сигналили на знак підтримки.

Протест Тернопіль

У Запоріжжі 24 липня другий день проходить акція на підтримку незалежності НАБУ і САП. Організатори перенесли її в центр міста, на площу Фестивальну, адже саме тут є два укриття, здатних вмістити велику кількість людей. Сьогодні в акції взяли участь близько 200 людей.

Протест у Запоріжжі

У Харкові на майдані Свободи зібралося понад 300 людей.

У Рівному та Дніпрі також третій день поспіль люди протестують проти скандального закону №12414 щодо НАБУ і САП.

















