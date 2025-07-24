"Змінимося або помремо": у Києві та низці міст України третій день протести проти закону про НАБУ та САП. ФОТОрепортаж
Увечері 24 липня у Києві та багатьох інших містах України третій день тривають масові акції протесту проти закону № 12414, що фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, Громадське та Укрінформ.
У Києві люди закликають депутатів не зволікати та якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень антикорупційних структур.
Люди вигукують: "Приймайте закон". Учасники протесту також вигукують "На фронті немає канікул", "Корупція вбиває" та "Ганьба".
Акція протесту у Вінниці зібрала представників активної молоді міста та області, які прийшли, щоб висловити свою позицію стосовно обмежень незалежності антикорупційних органів.
Вони тримали саморобні картонні плакати із гаслами" Хто за мене переписує закони й порядки? "," Поверніть контроль народу"," НАБУ. Сап, рятуй ASAP", "вимагаємо дій, а не відмазок" тощо.
У Тернополі вже втретє відбувається акція протесту біля будівлі Тернопільської облради та ОВА у центрі міста. Сьогодні зібралося близько 200 людей. Вони вигукували "Руки геть від НАБУ", "Відпустка відміняється –– скасовуйте правки", в також співали українські пісні. Автівки, які проїздили повз акцію протесту сигналили на знак підтримки.
У Запоріжжі 24 липня другий день проходить акція на підтримку незалежності НАБУ і САП. Організатори перенесли її в центр міста, на площу Фестивальну, адже саме тут є два укриття, здатних вмістити велику кількість людей. Сьогодні в акції взяли участь близько 200 людей.
У Харкові на майдані Свободи зібралося понад 300 людей.
У Рівному та Дніпрі також третій день поспіль люди протестують проти скандального закону №12414 щодо НАБУ і САП.
Будь ласка, зачекайте...
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Може й інші громадяни України повинні мати канікули?!
бо я на мітінг піду коли мусора приїдуть
багато в мене до них накопилось 😁
Якщо ЗЄ не хоче, щоб його кума та друга взяли за дупи, то НАБУ та САП різко стали не потрібні. 😁
І твоя особиста зацікавленість у цьому теж не є чимось новим та дивним.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm
А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
А питань щодо того, хто дав всім цим злочинцям відпетляти від суда або втікти з країни, не виникає?
Наприклад, хто ж був зацікавлений у тому, щоб СБУ забрала справу Татарова у НАБУ і закрила її?
Чи це не ті ж люди, які зараз намагаються помножити САП та НАБУ на нуль?
І чи це не те ж СБУ їм зараз ********?
Ефективність НАБУ і дійсно викликає питання ,, там треба провести добрячу чистку рядів . Але незалежність від будь яких гілок влади повинна бути збережена .
Настав час обрати нового Президента України. Конституція забороняє лише перевибори Верховної Ради під час воєнного стану. А Президента переобирати можна. І потрібно, бо у Зеленського був шанс не підписати закон 12414, але він, так само як Янукович перед Революцією Гідності, вирішив насрати на народ і що йому нічого за це не буде. Йому Захід казав: не підписуй! А він підписав все одно, продемонструвавши, на чиєму він боці - не народу, не законності, а корупції та безладу.
Нехай оголосить президентські вибори і проведе їх до кінця цього року. Змити цю ганьбу можна лише перевиборами.
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
Financial Times: зеєрмаки зачинили послів G7 в кімнаті без телефонів, щоб вони не повідомили свої уряди про закон 12414, поки Кравченко, Малюк і Сухачов з ДБР запевняли їх, що закон по ліквідації антикорупційних органів дуже хароший
Це що вже, викрадення і утримування послів країн союзників?
Зеленський викрав та силоміць утримував послів G7.
Добре, що не запхнули у бусик і не відправили у Десну. 😁
Что ж такое хотели сделать детективы НАБУ
Что Владимир Александрович сорвался с цепи?
Говорят, он ИСТЕРИЛ СТРАШНО
Звонил всем
Кричал : чтобы придумали - как взять НАБУ за яйца
Вы же понимаете - у такой истерики должен быть повод.ТРИГГЕР
А про него все молчат
И мне не нравятся, что детективы НАБУ так и не сказали
Что спровоцировало БЕШЕНУЮ РЕАКЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Плохо работает украинская журналистика
Надеюсь,американские журналисты все разнюхают и напишут
И мир наконец узнает - кому аплодируют в парламентах
Ну еще одно дело про коррупцию
Разве это страшно?
Да плевать
Нет,там что - то серьезное настолько
Что ВОВА СОРВАЛСЯ....
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm
А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
тобі не зрозуміти, козел
Кому і що доводити?
Або, справа колишнього Голови НБУ Шевченка, який просто втік з країни.
Міг він втікти без допомоги СБУ та МВС? Ні.
Коли під час війни знімали бойових генералів і Залужного, протестів не було! Коли під час війни замість вибухівки в міни засипали пісок - протестів не було! Коли під час війни згортали всі ракетні програми - протестів не було!
А тут якесь НАБУ , яке навіть протестувальники розшифрувати не можуть, - і Майдан??? ПРИМІТИВНО!!!
Наоборот. Два шага вперед и шаг назад.
Шуллерский прием "Игра в пол наката" У лоха выигрывают лопатник и костюм, до трусов. Потом дают отыграть брюки и туфли.
После игры лох доволен. Ведь он отыгрался.
Цены и тарифы так же обещают поднять в три раза. Народ в шоке. Поднимают в два раза. Народ радостно ликует
Софія Федина пише, що Зеленський вніс новий законопроект про НАБУ І САП.На перший погляд - імітація. Я ніколи не повірю, що він може запропонувати щось добре і вартісне. Кожну букву того законопроекту нехай аналізують фахівці.
Суто про людське: памʼятаймо, хто ініціатор. Це нестерпно дрібна і мстива людина.
Яка була публічно принижена і змушена виставляти-знімати підписаний-непідписаний закон, яку кожен небайдужий українець, умовно кажучи, вклепав картонкою з «побажанням» по обличчю, яка змушена була виправдовуватися і брехати, брехати, брехати.
Брехати, попри те, що він розуміє, що всі розуміють, що він бреше.
Ним вперше публічно, при чому на увесь світ, витерли пил. А він таке не любе. Він до такого не звик. Він боневтік і всіхпереміг!
Чимось він буде перебивати цей інформаційний галас. І нічого доброго на думку не спадає…
всім продають ту ж саму рибу, але на цей раз загорнуту в газету.
Інакше ніяк у ЗЄ вже не вийде.
Треба всіх відправити на війну або посадити, залякати.
Не можна вибірково захищати одне право,а ігнорувати інше . Інакше - це не боротьба за свободи - а така собі елітна проституція....
Маємо за одної сторони зелених покидьків ,а з іншої грантоїдів - борцюнів -активістів ,які відстоюють ті "свободи " на які вказують споносори .. Два сорти гівенця . І притомним людям варто не обирати жодне ...