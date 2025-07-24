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Новини Фото Протести проти закону про НАБУ і САП
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"Змінимося або помремо": у Києві та низці міст України третій день протести проти закону про НАБУ та САП. ФОТОрепортаж

Увечері 24 липня у Києві та багатьох інших містах України третій день тривають масові акції протесту проти закону № 12414, що фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, Громадське та Укрінформ.

У Києві люди закликають депутатів не зволікати та якнайшвидше ухвалити законопроєкт Зеленського про відновлення повноважень антикорупційних структур.

Люди вигукують: "Приймайте закон". Учасники протесту також вигукують "На фронті немає канікул", "Корупція вбиває" та "Ганьба".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга свавілля", "Русня вбиває – влада добиває": з якими плакатами виходили українці у містах проти закону про НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

Акція протесту у Києві 24 липня
Акція протесту у Києві 24 липня


Акція протесту у Києві 24 липня
Акція протесту у Києві 24 липня
Акція протесту у Києві 24 липня
Акція протесту у Києві 24 липня
Акція протесту у Києві 24 липня

Акція протесту у Вінниці зібрала представників активної молоді міста та області, які прийшли, щоб висловити свою позицію стосовно обмежень незалежності антикорупційних органів.

Вони тримали саморобні картонні плакати із гаслами" Хто за мене переписує закони й порядки? "," Поверніть контроль народу"," НАБУ. Сап, рятуй ASAP", "вимагаємо дій, а не відмазок" тощо.

Також дивіться: Сум’яни протестували проти закону №12414: поліція заявила, що без дозволу ОВА - заборонено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протест у Вінниці
Протест у Вінниці


Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня

У Тернополі вже втретє відбувається акція протесту біля будівлі Тернопільської облради та ОВА у центрі міста. Сьогодні зібралося близько 200 людей. Вони вигукували "Руки геть від НАБУ", "Відпустка відміняється –– скасовуйте правки", в також співали українські пісні. Автівки, які проїздили повз акцію протесту сигналили на знак підтримки.

Протест Тернопіль
Протест Тернопіль

У Запоріжжі 24 липня другий день проходить акція на підтримку незалежності НАБУ і САП. Організатори перенесли її в центр міста, на площу Фестивальну, адже саме тут є два укриття, здатних вмістити велику кількість людей. Сьогодні в акції взяли участь близько 200 людей.

У низці міст України триває третій день протестів щодо законопроєкту про НАБУ та САП 24 липня
Протест у Запоріжжі

У Харкові на майдані Свободи зібралося понад 300 людей.

У Рівному та Дніпрі також третій день поспіль люди протестують проти скандального закону №12414 щодо НАБУ і САП.

Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липняМасові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня
Масові акції протесту проти закону про НАБУ та САП 24 липня

Автор: 

акція (1472) НАБУ (5282) Київ (19930) протест (2421) САП (2372)


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Топ коментарі
+22
протестувальники МОЛОДЦІ
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24.07.2025 22:15 Відповісти
+13
3 день Оманська Гнида сре зельоним поносом і нюхає білі доріжки в ОПі дєрьмака
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24.07.2025 22:14 Відповісти
+10
От халепа...
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
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24.07.2025 22:23 Відповісти
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3 день Оманська Гнида сре зельоним поносом і нюхає білі доріжки в ОПі дєрьмака
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24.07.2025 22:14 Відповісти
протестувальники МОЛОДЦІ
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24.07.2025 22:15 Відповісти
А депутати на чергових канікулах!...
Може й інші громадяни України повинні мати канікули?!
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24.07.2025 22:21 Відповісти
мало хто повернеться
бо я на мітінг піду коли мусора приїдуть
багато в мене до них накопилось 😁
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24.07.2025 23:03 Відповісти
І яке це має відношення до руйнації Зеленським демократії та євроатлантичного шляху тут і зараз?
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24.07.2025 22:24 Відповісти
G Fc #497111 , ti savsem uskii , ili v pol shishecku ?
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24.07.2025 22:35 Відповісти
Ну звісно.
Якщо ЗЄ не хоче, щоб його кума та друга взяли за дупи, то НАБУ та САП різко стали не потрібні. 😁
І твоя особиста зацікавленість у цьому теж не є чимось новим та дивним.
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24.07.2025 22:35 Відповісти
Успішні кейси НАБУ та САП:
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm

А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
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24.07.2025 22:41 Відповісти
Просю пана за посиланням.

А питань щодо того, хто дав всім цим злочинцям відпетляти від суда або втікти з країни, не виникає?

Наприклад, хто ж був зацікавлений у тому, щоб СБУ забрала справу Татарова у НАБУ і закрила її?
Чи це не ті ж люди, які зараз намагаються помножити САП та НАБУ на нуль?
І чи це не те ж СБУ їм зараз ********?
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24.07.2025 23:05 Відповісти
Зазвичай , якщо від якоїсь структури - немає толку , міняють її керівництво і працівників , а не позбавляють незалежності .
Ефективність НАБУ і дійсно викликає питання ,, там треба провести добрячу чистку рядів . Але незалежність від будь яких гілок влади повинна бути збережена .
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24.07.2025 23:15 Відповісти
Методичка рівня - зелений даун. ))
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24.07.2025 22:26 Відповісти
Схоже, українці вже почали змінюватись на краще.
Настав час обрати нового Президента України. Конституція забороняє лише перевибори Верховної Ради під час воєнного стану. А Президента переобирати можна. І потрібно, бо у Зеленського був шанс не підписати закон 12414, але він, так само як Янукович перед Революцією Гідності, вирішив насрати на народ і що йому нічого за це не буде. Йому Захід казав: не підписуй! А він підписав все одно, продемонструвавши, на чиєму він боці - не народу, не законності, а корупції та безладу.

Нехай оголосить президентські вибори і проведе їх до кінця цього року. Змити цю ганьбу можна лише перевиборами.
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24.07.2025 22:22 Відповісти
От халепа...
ЗЄ розворушив вулик і бджілкам тепер пофіг, які пісні він співає. 😁
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24.07.2025 22:23 Відповісти
Зелене гівно доповзло до краю свого нікчемного існування і пашить наостанок.
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24.07.2025 22:25 Відповісти
Зашквари несуться з такою швидкістю, що не встигаю офуїти, вифуїти і написати.
Financial Times: зеєрмаки зачинили послів G7 в кімнаті без телефонів, щоб вони не повідомили свої уряди про закон 12414, поки Кравченко, Малюк і Сухачов з ДБР запевняли їх, що закон по ліквідації антикорупційних органів дуже хароший

Це що вже, викрадення і утримування послів країн союзників?
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24.07.2025 22:30 Відповісти
Президент США має зробити висновки: лише він може вплинути на шоблу.
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24.07.2025 22:44 Відповісти
Виглядає саме так.
Зеленський викрав та силоміць утримував послів G7.
Добре, що не запхнули у бусик і не відправили у Десну. 😁
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24.07.2025 22:45 Відповісти
Ужасно хочется узнать
Что ж такое хотели сделать детективы НАБУ
Что Владимир Александрович сорвался с цепи?
Говорят, он ИСТЕРИЛ СТРАШНО
Звонил всем
Кричал : чтобы придумали - как взять НАБУ за яйца
Вы же понимаете - у такой истерики должен быть повод.ТРИГГЕР
А про него все молчат
И мне не нравятся, что детективы НАБУ так и не сказали
Что спровоцировало БЕШЕНУЮ РЕАКЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
Плохо работает украинская журналистика
Надеюсь,американские журналисты все разнюхают и напишут
И мир наконец узнает - кому аплодируют в парламентах
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24.07.2025 22:49 Відповісти
У нього тільки одна больова точка - бабло.
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24.07.2025 22:52 Відповісти
Представьте - сколько он уже наворовал
Ну еще одно дело про коррупцию
Разве это страшно?
Да плевать
Нет,там что - то серьезное настолько
Что ВОВА СОРВАЛСЯ....
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24.07.2025 22:59 Відповісти
Успішні кейси НАБУ та САП:
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/golovni-skandali-ta-najguchnishi-spravi-nabu-ta-sap-scho-treba-znati-pro-ihnyu-diyalnist/amp.htm

А те, що Єрмак та Зеленський рятують злочинців, яких ловлять антикори - так це і є причина протестів.
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24.07.2025 22:46 Відповісти
жри гівно та здохни кацапська гнида
тобі не зрозуміти, козел
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24.07.2025 23:06 Відповісти
Приклад - справа заступника Єрмака Татарова. Її тупо забрали у НАБУ і передали СБУ. А там справу закрили.
Кому і що доводити?

Або, справа колишнього Голови НБУ Шевченка, який просто втік з країни.
Міг він втікти без допомоги СБУ та МВС? Ні.
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24.07.2025 23:26 Відповісти
Новий метод підняття рейтингу від влади! Влада робить крок назад, а потім два кроки вперед і рейтинг злетів !
Коли під час війни знімали бойових генералів і Залужного, протестів не було! Коли під час війни замість вибухівки в міни засипали пісок - протестів не було! Коли під час війни згортали всі ракетні програми - протестів не було!
А тут якесь НАБУ , яке навіть протестувальники розшифрувати не можуть, - і Майдан??? ПРИМІТИВНО!!!
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24.07.2025 22:48 Відповісти
Влада робить крок назад, а потім два кроки вперед.

Наоборот. Два шага вперед и шаг назад.
Шуллерский прием "Игра в пол наката" У лоха выигрывают лопатник и костюм, до трусов. Потом дают отыграть брюки и туфли.
После игры лох доволен. Ведь он отыгрался.
Цены и тарифы так же обещают поднять в три раза. Народ в шоке. Поднимают в два раза. Народ радостно ликует
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24.07.2025 23:02 Відповісти
Треба гнати зеленого чорта з його кумом Черновим, Міндічами, Єрмаками, Подоляками. Мають іти під суд. Розширюйте вимоги протесту. Зміна влади, уряд народної довіри. З Юлькою, куклою Єрмака та зеленим крадієм ми не виграєм війну.
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24.07.2025 22:48 Відповісти
Svitlana Samarska:

Софія Федина пише, що Зеленський вніс новий законопроект про НАБУ І САП.На перший погляд - імітація. Я ніколи не повірю, що він може запропонувати щось добре і вартісне. Кожну букву того законопроекту нехай аналізують фахівці.

Суто про людське: памʼятаймо, хто ініціатор. Це нестерпно дрібна і мстива людина.

Яка була публічно принижена і змушена виставляти-знімати підписаний-непідписаний закон, яку кожен небайдужий українець, умовно кажучи, вклепав картонкою з «побажанням» по обличчю, яка змушена була виправдовуватися і брехати, брехати, брехати.

Брехати, попри те, що він розуміє, що всі розуміють, що він бреше.

Ним вперше публічно, при чому на увесь світ, витерли пил. А він таке не любе. Він до такого не звик. Він боневтік і всіхпереміг!

Чимось він буде перебивати цей інформаційний галас. І нічого доброго на думку не спадає…
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24.07.2025 22:57 Відповісти
здається мені, панове, тим внесеним бубіним законопроектом,
всім продають ту ж саму рибу, але на цей раз загорнуту в газету.
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24.07.2025 22:57 Відповісти
Наступним буде законопроект про мобілізацію з 18 років, щоб не було кому протестувати.
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24.07.2025 23:20 Відповісти
І позбавлення жінок громадянських прав під час війни. 😁
Інакше ніяк у ЗЄ вже не вийде.

Треба всіх відправити на війну або посадити, залякати.
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24.07.2025 23:31 Відповісти
Класний feedback отримав ОП! Але одне непокоїть щоб молодь не вийшла берегів і пильнували провокаторів...
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24.07.2025 23:49 Відповісти
Дивні в нас борцюни за свободу та демократію - як вбивають та катують людей в ТЦк - то ці всі дємократичні журналісти ,блохєри та лідОри як язик в сраку сховали . А як "захистити " імпотентне НАБУ - молодняк аж бігом вивели.
Не можна вибірково захищати одне право,а ігнорувати інше . Інакше - це не боротьба за свободи - а така собі елітна проституція....
Маємо за одної сторони зелених покидьків ,а з іншої грантоїдів - борцюнів -активістів ,які відстоюють ті "свободи " на які вказують споносори .. Два сорти гівенця . І притомним людям варто не обирати жодне ...
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24.07.2025 23:52 Відповісти
 
 